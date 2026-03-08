پیام تسلیت نخستوزیر اقلیم کوردستان در پی شهادت کارمند فرودگاه اربیل در حملهی تروریستی
مسرور بارزانی حملات موشکی و پهپادی به اقلیم کوردستان را ظالمانه و تروریستی خواند
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، روز یکشنبه در پیامی مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را با خانواده، همکاران و دوستان شهید «ولات طاهر» ابراز کرد.
شهید ولات طاهر از کارکنان بخش امنیتی فرودگاه بینالمللی اربیل بود که در جریان حملهی تروریستی اخیر به اقلیم کوردستان جان خود را از دست داد.
تأکید بر ایستادگی در برابر تهدیدها
نخستوزیر اقلیم کوردستان در بیانیهای که در شبکهی اجتماعی «ایکس» منتشر شد، این جنایت را بخشی از حملات «ناجوانمردانه، ظالمانه و تروریستی» علیه اقلیم توصیف کرد. وی از درگاه خداوند برای آن شهید والامقام علو درجات و برای بازماندگان صبر و بردباری مسئلت کرد. مسرور بارزانی همچنین ضمن آرزوی شفای عاجل برای مجروحان این حادثه، بر پایبندی دولت اقلیم کوردستان به حفظ امنیت و سلامت شهروندان تأکید کرد و افزود: «خداوند پناه و محافظ کوردستان باشد.»
جزئیات حملهی شبهنظامیان به اربیل
بر اساس گزارشهای اولیه، شبهنظامیان عراقی مورد حمایت ایران، شنبهشب چندین پهپاد انتحاری را به سمت فرودگاه بینالمللی اربیل هدایت کردند. پدافند هوایی موفق به رهگیری تعدادی از این پهپادها شد، اما سقوط بقایای یکی از پهپادهای ساقط شده در محوطهی فرودگاه، منجر به شهادت ولات طاهر و زخمی شدن شماری از همکاران وی گردید.
این حمله در چارچوب تشدید تنشهای منطقهای است که از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۵ (۹ اسفند ۱۴۰۳) میان آمریکا، اسرائیل و ایران آغاز شده است. از آن زمان تاکنون، گروههای مسلح و شبهنظامی بارها مناطق مختلفی از اقلیم کوردستان، بهویژه فرودگاه اربیل و مناطق مسکونی را هدف حملات راکتی و پهپادی قرار دادهاند که منجر به خسارات جانی و مالی به غیرنظامیان و کارکنان دولت شده است.