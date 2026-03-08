پرزیدنت بارزانی: حملات علیه اقلیم کوردستان و نیروهای پیشمرگه باید متوقف شود
پرزیدنت بارزانی نسبت به محدود بودن صبر اقلیم کوردستان هشدار داد
پرزیدنت بارزانی در پیامی خطاب به افکار عمومی، حملات گروههای شبهنظامی به زیرساختها و نیروهای پیشمرگه را «جنگافروزی» خواند و نسبت به محدود بودن صبر اقلیم کوردستان هشدار داد.
پرزیدنت مسعود بارزانی روز یکشنبه، ۸ مارس ۲۰۲۶ (۱۷ اسفند ۱۴۰۴)، در پیامی رسمی، موضع خود را در قبال حملات اخیر به اقلیم کوردستان اعلام کرد. ایشان در این پیام با تأکید بر روحیهی صلحطلبی ملت کورد، بر حق دفاع مشروع در برابر هرگونه تجاوزگری پافشاری کرد.
پرزیدنت بارزانی در ابتدای پیام خود خاطرنشان کرد: «ملت کوردستان در طول تاریخ هیچگاه به دنبال جنگ نبوده و همواره خواستار صلح و همزیستی مسالمتآمیز بوده است.» وی همچنین تصریح کرد که اگر جنگی بر کوردستان تحمیل شده، این ملت تنها از خود و حقوق قانونیاش دفاع کرده است و این ایستادگی ریشه در باور عمیق به فرهنگ صلحطلبی مردم این سرزمین دارد.
پرزیدنت مسعود بارزانی با ابراز شگفتی از تداوم تنشها، افزود: «بسیار جای تعجب است که برخی گروهها و جریانها تحت نام «مقاومت» و با بهانهها و شعارهای بیاساس، به خود اجازه میدهند به مناطق غیرنظامی، زیرساختهای اقتصادی اقلیم کوردستان و پایگاههای نیروهای پیشمرگه حمله کنند.» ایشان این اقدامات را مصداق بارز جنگافروزی و تجاوز آشکار به حقوق شهروندان و امنیت و ثبات اقلیم کوردستان دانست.
پرزیدنت بارزانی با لحنی هشدارآمیز خطاب به عاملان این حملات و نهادهای ذیربط در عراق اعلام کرد: «همگان باید بهخوبی بدانند که خویشتنداری نیز حدی دارد. نیروهای پیشمرگه هرگز ظلم و تعدی هیچ جریانی را نپذیرفتهاند و نباید اجازه داد این روند تضعیف ثبات و امنیت ادامه یابد.»
ایشان در ادامه، دولت عراق، مجلس نمایندگان و جریانهای سیاسی بهویژه «چارچوب هماهنگی» را مخاطب قرار داد و خواستار اقدام جدی و فوری برای توقف این تجاوزات شد. پرزیدنت بارزانی هشدار داد که تداوم این وضعیت، دامنگیر همگان شده و پیامدهای ناگواری به همراه خواهد داشت.
پرزیدنت بارزانی در پایان ضمن ابراز همدردی با خانوادههای شهدای این حملات، به مردم کوردستان اطمینان داد که تمام تلاشها برای دور نگه داشتن منطقه از جنگ و تیره روزی و همچنین حفظ آرامش و زندگی شهروندان به کار گرفته خواهد شد و تأکید کرد که پیروزی نهایی متعلق به ملت کوردستان است.