انتخاب رهبر جدید ایران و بیعت دولت، مجلس و نیروهای نظامی جمهوری اسلامی با وی
حزبالله لبان، حوثیهای یمن و معاون پارلمان عراق از انتخاب رهبر جدید ایران استقبال کردند
مجلس خبرگان رهبری ایران در پی کشته شدن علی خامنهای در جریان حملات آمریکا و اسرائیل، با تشکیل جلسهای اضطراری، مجتبی خامنهای را به عنوان رهبر جدید معرفی کرد؛ انتخابی که با بیعت نهادهای نظامی و واکنشهای گستردهی داخلی و بینالمللی همراه شده است.
مجلس خبرگان رهبری ایران در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، طی بیانیهای رسمی اعلام کرد که بر اساس مواد ۱۰۸ و ۱۱۱ قانون اساسی، آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای را به عنوان سومین رهبر جمهوری اسلامی انتخاب کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شد که کشور در وضعیت فوقالعادهی ناشی از درگیریهای نظامی بهسر میبرد.
پیشینهی رهبر جدید و نقش او در ساختار قدرت
مجتبی خامنهای، فرزند ۵۷ سالهی رهبر پیشین، اگرچه پیش از این سمت رسمی در دولت نداشت، اما از وی به عنوان قدرتمندترین چهرهی «بیت رهبری» و بازوی اجرایی پدرش در امور راهبردی، امنیتی و نظامی یاد میشد. او که تحصیلات حوزوی خود را نزد اساتیدی چون محمود هاشمی شاهرودی و مصباح یزدی گذرانده، روابط بسیار نزدیکی با فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و سازمان اطلاعات سپاه دارد. نام وی بهویژه پس از حوادث سال ۲۰۰۹ و نقش پررنگش در مدیریت نیروهای امنیتی، در کانون توجه محافل سیاسی و رسانهای قرار گرفت.
بیعت نهادهای نظامی و مقامات داخلی
بلافاصله پس از اعلام این خبر، ستاد کل نیروهای مسلح، فرماندهی مرکزی خاتمالانبیا و سپاه پاسداران با صدور بیانیهای مشترک، وفاداری و بیعت خود را با رهبر جدید اعلام کردند. همچنین محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس و مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، در پیامهایی جداگانه ضمن تبریک این انتخاب، آن را ضامن وحدت ملی و تداوم مسیر انقلاب دانستند. علی لاریجانی، رئیس شورای عالی امنیت ملی نیز تاکید کرد که برگزاری این جلسه در شرایط تهدیدات نظامی آمریکا، شکستی برای دشمنان محسوب میشود.
واکنشهای منطقهای و حمایت گروههای همسو با جمهوری اسلامی ایران
در سطح منطقه، عدنان فیحان، نایبرئیس اول مجلس عراق، انتخاب رهبر جدید را به دولت و ملت ایران تبریک گفت و بر ضرورت توقف تجاوزات بینالمللی تاکید کرد. همزمان، گروههای حزبالله لبنان، گردانهای حزبالله عراق و جنبش انصارالله یمن (حوثیها) نیز با انتشار بیانیههایی، از مجتبی خامنهای به عنوان پرچمدار جدید جبههی مقاومت یاد کرده و حمایت کامل خود را از وی اعلام نمودند.
واکنش ایالات متحده و دونالد ترامپ
در مقابل، دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در گفتگو با فاکسنیوز صراحتاً نارضایتی خود را از این انتخاب ابراز کرد. ترامپ با اشاره به حملات اخیر مدعی شد که توان نظامی ایران بهشدت آسیب دیده و افزود: «از انتخاب رهبر جدید ایران خوشحال نیستم». وی مدعی شد که در پی عملیاتهای نظامی اخیر، بخش بزرگی از توان موشکی و دریایی ایران از بین رفته است.