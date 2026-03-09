نخست‌وزیر عراق دستور استقرار ارتش را در مناطق مشکوک صادر کرده است

4 ساعت پیش

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان اعلام کرد که برخی حملات علیه اربیل از استان نینوا سرچشمه می‌گیرد و نخست‌وزیر عراق دستور استقرار ارتش در مناطق مشکوک را صادر کرده است.

نوزاد هادی، عضو دفتر سیاسی و مسئول سازماندهی پارت دموکرات کوردستان در نینوا، در گفتگو با رسانه‌ها اعلام کرد که بخشی از حملات پهپادی و موشکی به فرودگاه بین‌المللی اربیل، از مناطقی در استان نینوا هدایت می‌شوند. وی افزود که محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، مجموعه‌ای از تصمیمات راهبردی را برای جلوگیری از این حملات و کنترل مناطق مشکوک توسط ارتش اتخاذ کرده است.

این مقام پارت دموکرات کوردستان تصریح کرد که برخی از گروه‌های مسلح در این مناطق تحت فرماندهی مرکزی نیستند. به همین منظور، نخست‌وزیر عراق به عنوان فرمانده کل نیروهای مسلح در پی مهار این گروه‌های قانون‌گریز است. نوزاد هادی همچنین خاطرنشان کرد که پارلمان عراق نیز پیگیر فعالیت این گروه‌هاست؛ چرا که آن‌ها با هدف قرار دادن اقلیم کوردستان و اربیل، در تلاشند تا عراق را به جنگ‌های منطقه‌ای بکشانند، در حالی که اقلیم کوردستان بخشی از این تنش‌ها نیست.