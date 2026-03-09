وضعیت ۴ تن از مجروحان وخیم گزارش شده است

3 ساعت پیش

وزارت بهداشت بحرین از مجروح شدن ۳۲ شهروند این کشور، از جمله چندین کودک و نوزاد، در پی حمله پهپادی انتسابی به ایران خبر داد.

وزارت بهداشت بحرین روز دوشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۹ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد که در پی حمله پهپادی به منطقه «سیترا» در سحرگاه امروز، ۳۲ شهروند بحرینی مجروح شده و تحت مراقبت‌های ویژه پزشکی قرار گرفته‌اند. طبق بیانیه‌ی این وزارتخانه، وضعیت ۴ تن از مجروحان وخیم گزارش شده است.

گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که در میان مجروحان، یک دختر ۱۷ ساله با جراحات شدید صورت و دو کودک ۷ و ۸ ساله دیده می‌شوند. همچنین کوچک‌ترین قربانی این حادثه، یک نوزاد دو ماهه است که هم‌اکنون در بخش مراقبت‌های ویژه بستری است. وزارت بهداشت بحرین تأکید کرد که سیستم درمانی این کشور در پی افزایش سطح تهدیدات، در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد و تمامی تیم‌های تخصصی برای رسیدگی به وضعیت آسیب‌دیدگان بسیج شده‌اند.