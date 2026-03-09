رئیس جمهور آمریکا افزایش بهای نفت را موقت خواند

3 ساعت پیش

رئیس‌جمهور آمریکا ضمن «موقت» خواندن افزایش بهای نفت در پی جنگ با ایران، اعلام کرد که تصمیم نهایی برای توقف عملیات نظامی با هماهنگی کامل میان او و بنیامین نتانیاهو اتخاذ خواهد شد.

در پی تشدید تنش‌های نظامی در منطقه که از تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) آغاز شده است، تحولات میدانی و سیاسی وارد فاز جدیدی شده است. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، در گفتگو با روزنامه‌ی «تایمز آو اسرائیل» تاکید کرد که واشنگتن و تل‌آویو برای نابودی تهدیدی که قصد نابودی اسرائیل را داشت، هم‌فکری نزدیکی دارند. وی با اشاره به نقش کلیدی نخست‌وزیر اسرائیل در تعیین زمان پایان عملیات، خاطرنشان کرد که تصمیم نهایی در این باره بر عهده‌ی او به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا خواهد بود.

تغییر در هرم قدرت تهران و واکنش‌های بین‌المللی

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌ها از کشته شدن علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران در جریان حملات اخیر حکایت دارد. رسانه‌های داخلی ایران از انتخاب «مجتبی خامنه‌ای» به عنوان جانشین وی خبر داده‌اند؛ تحولی که ترامپ در واکنش به آن تنها به جمله‌ی «خواهیم دید چه پیش می‌آید» بسنده کرد. در همین حال، کارولین لیویت، سخنگوی کاخ سفید، بازه‌ی زمانی دستیابی به اهداف نظامی این جنگ را بین ۴ تا ۶ هفته پیش‌بینی کرده است.

دیپلماسی تلفنی؛ از امنیت منطقه‌ای تا بهای نفت

در ادامه‌ی رایزنی‌های دیپلماتیک، محمد بن زاید آل نهیان، رئیس امارات متحده عربی، در تماسی تلفنی با دونالد ترامپ در تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، پیامدهای این درگیری بر امنیت بین‌المللی را بررسی کرد. در این گفتگو بر ضرورت مقابله با حملات ایران که حاکمیت امارات و دیگر کشورهای منطقه را هدف قرار داده، تاکید شد.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی «سوشال تروث»، افزایش قیمت نفت را «مالیاتی اندک برای صلح جهانی» توصیف کرد و وعده داد که با از میان رفتن تهدید برنامه‌ی هسته‌ای ایران، قیمت‌ها به سرعت کاهش یابد.

موضع سخت تهران؛ رد آتش‌بس و هشدار به واشنگتن

از سوی دیگر، عباس عراقچی، وزیر امور خارجه‌ی ایران در گفتگو با «ان‌بی‌سی نیوز»، ضمن رد درخواست‌ها برای آتش‌بس موقت، آن را «غیرقابل قبول» دانست. وی گفت که مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور ایران، از کشورهای کویت، امارات و عمان بابت آسیب‌های غیرعمدی ناشی از درگیری‌ها عذرخواهی کرده است. عراقچی با اشاره به همکاری‌های اطلاعاتی با مسکو درباره‌ی تحرکات ناوهای آمریکایی، هشدار داد که هرگونه حمله‌ی زمینی به خاک ایران با پاسخی مرگبار مواجه خواهد شد. او همچنین تاکید کرد که تهران بُرد موشک‌های خود را به صورت عمدی به زیر ۲ هزار کیلومتر محدود کرده است.

حمایت نظامی اوکراین از پایگاه‌های آمریکا در منطقه

در تحولی راهبردی، ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، از اعزام تیمی از متخصصان و پهپادهای رهگیر به خاورمیانه خبر داد. این اقدام که به درخواست رسمی واشنگتن صورت گرفته، با هدف حفاظت از پایگاه‌های نظامی آمریکا در اردن در برابر حملات پهپادی انجام می‌شود. بر اساس گزارش‌های رسانه‌ای، پنتاگون در حال مذاکره برای خرید موشک‌های رهگیر ساخت اوکراین است که پیش‌تر کارایی خود را در انهدام پهپادهای «شاهد» در جبهه‌های جنگ اوکراین به اثبات رسانده‌اند. این متخصصان قرار است به زودی در پایگاه‌های مورد نظر مستقر شوند تا توان پدافندی متحدان آمریکا را در برابر تهدیدات هوایی تقویت کنند.