اسماعیل بقایی: هدف واقعی تنشآفرینیها در منطقه، سلطه بر ذخایر نفت است
اسرائیل از آمادگی برای جنگ یک ماهه خبر داد
در پی حملات موشکی توسط سپاه پاسداران و اعلام آمادگی ارتش اسرائیل برای جنگی یکماهه، اسماعیل بقایی با اشاره به سخنان سناتور آمریکایی، ریشهی درگیریهای اخیر را در طمعورزی به منابع انرژی منطقه دانست.
اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجهی ایران، روز دوشنبه ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار ویدئویی از لیندزی گراهام، سناتور ایالات متحده در پلتفرم «ایکس»، به تشریح ابعاد پشتپردهی درگیریهای اخیر پرداخت. بقایی در واکنش به سخنان گراهام مبنی بر اینکه ایران و ونزوئلا دارندهی ۳۱ درصد ذخایر نفت جهان هستند و آمریکا باید در آن سهیم باشد، این اظهارات را «لحظهای کمیاب از صداقت» توصیف کرد و نوشت: «موضوع صرفاً بر سر نفت است.»
همزمان با این موضعگیری دیپلماتیک، روابط عمومی سپاه پاسداران در بیانیهای از اجرای موج سیام عملیات «وعدهی صادق ۴» خبر داد. در این عملیات که نخستین اقدام نظامی گسترده پس از انتخاب مجتبی علی خامنهای به عنوان رهبر جدید ایران محسوب میشود، پایگاهها و مواضع اسرائیل و آمریکا در منطقه با استفاده از موشکهای خرمشهر، فتاح، خیبر و پهپادهای راهبردی هدف قرار گرفتند. این حملات در پاسخ به تهاجم ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ (۹ اسفند ۱۴۰۴) ارتش اسرائیل و آمریکا انجام شد که طی آن زیرساختهای نظامی و نفتی ایران هدف قرار گرفته بود.
در جبههی مقابل، ارتش اسرائیل از آمادگی نیروهای خود برای یک سناریوی جنگی دستکم یکماهه با ایران و گروههای همپیمانش خبر داده است. روزنامهی «یدیعوت آحرونوت» به نقل از یک مقام ارشد ستاد کل ارتش اسرائیل گزارش داد که سطح هشدار در تمام یگانهای نظامی افزایش یافته است.
به گفتهی مقامات نظامی اسرائیل، تدابیر جاری شامل تقویت سامانههای پدافند هوایی، استقرار نیروهای بیشتر و تدوین نقشههای عملیاتی برای نبردهای فرسایشی است. تحلیلگران بر این باورند که اشارهی صریح ارتش اسرائیل به بازهی زمانی یکماهه، نشاندهندهی نگرانی عمیق نهادهای امنیتی از تبدیل پدیدهی تبادل آتش فعلی به یک جنگ منطقهای گسترده است که میتواند هفتهها به طول بیانجامد. این تحولات در حالی رخ میدهد که منطقه پس از حوادث فوریه، بیسابقهترین سطح از تنش و رویارویی مستقیم را تجربه میکند.