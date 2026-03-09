وقوع انفجار در مقابل یک کنیسه در بلژیک
پلیس بلژیک از وقوع انفجاری در مقابل کنیسهی شهر لیژ خبر داد
بامداد امروز دوشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، انفجاری در برابر ساختمان کنیسهی واقع در خیابان «لیون فردریک» در شهر لیژ رخ داد. شبکهی خبری RTBF بلژیک به نقل از مقامات پلیس گزارش داد که این حادثه تلفات جانی به همراه نداشته و تنها منجر به شکستن شیشههای ساختمانهای مجاور و خسارات مادی شده است.
نیروهای امنیتی بلافاصله پس از وقوع حادثه، خیابان محل انفجار را مسدود و منطقه را تحت محاصره قرار دادند. در حال حاضر، تیمی از بازپرسان بخش مبارزه با تروریسم پلیس قضایی فدرال در شهر لیژ، مسئولیت تحقیقات برای شناسایی عاملان و انگیزههای این اقدام را بر عهده گرفتهاند. این ساختمان که قدمت آن به سال ۱۸۹۹ میلادی بازمیگردد، علاوه بر کارکرد مذهبی، به عنوان موزهی تاریخ جامعهی یهودیان لیژ نیز شناخته میشود.