طی ۹ روز گذشته تنها ۶۶ فروند کشتی تجاری از تنگه‌ی هرمز عبور کرده‌اند

1 ساعت پیش

گزارش‌های ناظران بین‌المللی نشان می‌دهد که به دلیل تشدید تنش‌های نظامی در منطقه، طی ۹ روز گذشته تنها ۶۶ فروند کشتی تجاری از تنگه‌ی هرمز عبور کرده‌اند.

پایگاه بین‌المللی پایش تحرکات دریایی در گزارشی اعلام کرد که بی‌ثباتی وضعیت امنیتی در منطقه منجر به کاهش محسوس فعالیت‌های تجاری در تنگه‌ی هرمز شده است. بر اساس آمارهای منتشر شده، از میان ۶۶ کشتی عبوری در ۹ روز اخیر، ۱۵ فروند متعلق به ایران بوده و مابقی عمدتاً تحت پرچم کشورهای هند، چین و ترکیه در حال تردد بوده‌اند.

این گزارش اشاره دارد که نیروهای سپاه پاسداران ایران با اعمال کنترل‌های شدید، مانع از تردد کشتی‌های تجاری متعلق به ایالات متحده‌ی آمریکا و بریتانیا می‌شوند. این اقدام به عنوان واکنشی به تنش‌های مسلحانه میان تهران و ائتلاف‌های غربی ارزیابی می‌شود. کاهش بی‌سابقه‌ی تردد در این مسیر راهبردی، نشان‌دهنده‌ی تأثیرات عمیق بحران بر بازرگانی دریایی و امنیت انرژی در سطح بین‌المللی است.