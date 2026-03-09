برنامهی دولت سوریه برای بازگشت آوارگان عفرین تا پیش از عید
سخنگوی تیم ریاست جمهوری سوریە: اعلام کرد که تا فرا رسیدن عید، تمامی آوارگان عفرین به خانههای خود بازخواهند گشت
یک مقام مسئول در دولت سوریه اعلام کرد که تا فرا رسیدن عید، تمامی آوارگان عفرین به خانههای خود بازخواهند گشت و برنامهریزی برای بازگشت ساکنان سریکانی نیز در دستور کار است.
احمد هیلالی، سخنگوی تیم ریاستجمهوری، روز دوشنبه، ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، سوریه برای اجرای توافق میان نیروهای سوریهی دموکراتیک (HSD) و دولت دمشق، در گفتگو با رسانهی «کوردستان۲۴» از تدارکات گسترده برای بازگشت آوارگان عفرین خبر داد.
احمد هیلالی که در ورزشگاه «بلدی» حسکه حضور داشت، اظهار داشت: «ما در حال سازماندهی امور بازگشت آوارگان عفرین هستیم تا تمامی خانوادهها بتوانند عید پیشِ رو را در خانههای خود جشن بگیرند.» وی افزود که این فرآیند به صورت مرحلهبندی شده انجام خواهد شد. طبق آمار ارائهشده، تعداد آوارگان عفرین ساکن در حومهی حسکه حدود ۸ هزار خانوار، شامل نزدیک به ۴۰ هزار نفر برآورد میشود.
سخنگوی تیم ریاستجمهوری در خصوص وضعیت سریکانی و سایر مناطق آسیبدیده توضیح داد: «این مناطق نیز در برنامهی راهبردی ما قرار دارند. به محض بازگشایی راهها، پاکسازی منطقه از مینهای بر جای مانده و تثبیت وضعیت امنیتی، سایر آوارگان نیز به یاری خدا در آیندهای نزدیک بازخواهند گشت.»
لازم به ذکر است که در سال ۲۰۱۸، در پی حملهی ارتش ترکیه و گروههای مسلح متحد آن به شهر عفرین در رۆژاوای کوردستان، صدها هزار شهروند کورد ناچار به ترک خانه و کاشانهی خود و استقرار در مناطق شهبا و حسکه شدند؛ سناریویی که در اواخر سال ۲۰۱۹ در سریکانی نیز تکرار شد.
پس از تحولات بزرگ نظامی و سیاسی در اواخر سال ۲۰۲۴ و تغییر نظام پیشین سوریه، مرحلهی جدیدی در این کشور آغاز شده است. در حال حاضر، تفاهم و همکاری میان نیروهای سوریهی دموکراتیک و دولت جدید سوریه برای حل پروندهی پیچیدهی آوارگان و مقابله با چالشهایی نظیر تغییر دموگرافیک و حضور نیروهای مسلح در مناطق کوردستانی ادامه دارد. هر دو طرف میکوشند تا این روند را به شکلی ایمن و گامبهگام به پیش ببرند.