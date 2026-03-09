دیدبان حقوق بشر: ارتش اسرائیل مناطق مسکونی لبنان را با فسفر سفید هدف قرار داده است

4 ساعت پیش

سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه‌ی خود، ارتش اسرائیل را به استفاده‌ی غیرقانونی از مهمات فسفر سفید در حملات به مناطق مسکونی شهرک «یحمر» در جنوب لبنان متهم کرد.

طبق گزارش این سازمان بین‌المللی، ارتش اسرائیل در ۳ مارس ۲۰۲۶ (۱۲ اسفند ۱۴۰۴) در یک حمله‌ی توپخانه‌ای به منازل مسکونی در شهرک یحمر، به‌صورت غیرقانونی از فسفر سفید استفاده کرده است. دیدبان حقوق بشر اعلام کرد که موفق به تأیید هفت تصویر و ویدئوی مجزا و تعیین موقعیت جغرافیایی آن‌ها شده است که به‌وضوح انفجار مهمات فسفری را در آسمان مناطق غیرنظامی نشان می‌دهند. تیم‌های دفاع مدنی لبنان نیز گزارش داده‌اند که در پی این حملات، دست‌کم دو واحد مسکونی و یک خودروی غیرنظامی در آتش سوخته‌اند.

فسفر سفید ماده‌ای شیمیایی است که در تماس با اکسیژن به‌سرعت مشتعل می‌شود. اگرچه این ماده در حوزه‌ی نظامی برای ایجاد پرده‌ی دود یا روشنایی میدان نبرد کاربرد دارد، اما استفاده از آن در مناطق مسکونی به دلیل ایجاد سوختگی‌های مرگبار، آسیب به سیستم تنفسی و از کار انداختن اندام‌های داخلی، خطر بزرگی محسوب می‌شود. خبرگزاری رسمی لبنان نیز تأیید کرد که ارتش اسرائیل روستاهای «یحمر»، «تل نحاس» و «خیام» را هدف حملات شدید توپخانه‌ای و فسفر سفید قرار داده است.