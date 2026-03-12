رایزنی راهبردی پرزیدنت بارزانی و فرستادهی ویژهی ترامپ در امور سوریه
پرزیدنت بارزانی حملات ناعادلانه بە اقلیم کوردستان را محکوم کرد
تام باراک، نمایندهی دونالد ترامپ، در تماسی تلفنی با پرزیدنت بارزانی، پیام درود رئیسجمهور سابق آمریکا را ابلاغ و بر جایگاه راهبردی اقلیم کوردستان در سیاست خارجی ایالات متحده تأکید کرد.
دفتر پرزیدنت بارزانی روز پنجشنبه ۱۲ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، اعلام کرد که گفتوگویی تلفنی میان پرزیدنت بارزانی و تام باراک، نمایندهی دونالد ترامپ در امور سوریه و سفیر ایالات متحده در ترکیه انجام شده است.
در این تماس، تام باراک ضمن ابلاغ درودهای دونالد ترامپ به پرزیدنت بارزانی، از نقش رهبری حکیمانه ایشان در مدیریت بحرانها و حفظ امنیت منطقه تجلیل کرد. وی اظهار داشت که ایالات متحده همواره به اقلیم کوردستان به عنوان یک متحد و دوست نگریسته و به هماهنگیهای دوجانبه ادامه خواهد داد.
نمایندهی ترامپ همچنین خاطرنشان کرد که اقلیم کوردستان و عراق از جایگاه ویژهای در منطقه برخوردارند و آمریکا برای حل مشکلات میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال عراق در راستای منافع طرفین، همکاری خواهد کرد.
پرزیدنت بارزانی نیز ضمن ابراز قدردانی از دونالد ترامپ و تمجید از نقش مؤثر تام باراک، تأکید کرد که اقلیم کوردستان همواره خواهان ثبات و آرامش در کل منطقه است. ایشان تصریح کرد که ملت کوردستان به دموکراسی، همزیستی و گفتوگو باور دارد و اقلیم کوردستان همواره بخشی از راهحل بوده و هیچگاه بخشی از تنشها نخواهد بود.
پرزیدنت بارزانی در بخش دیگری از سخنان خود به حملات ناعادلانه گروههای قانونشکن به اقلیم کوردستان اشاره کرد. در این گفتوگو دو طرف بر ضرورت دور نگه داشتن اقلیم کوردستان و عراق از شعلههای جنگ تأکید کردند.