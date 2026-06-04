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روز پنج‌شنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ (۴ ژوئن ۲۰۲۶)، پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی، مراتب تسلیت و همدردی عمیق خود را به مناسبت درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع عظام تقلید، اعلام کرد. ایشان از خداوند متعال برای آن فقید سعید، علو درجات و بهشت برین و برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت نمود.

در متن پیام پرزیدنت مسعود بارزانی آمده است: با اندوه و تأثر فراوان، خبر رحلت آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع بزرگ دینی و علمی عراق و جهان اسلام را دریافت کردیم.

ایشان در ادامه افزودند: در حالی که از این ضایعه بزرگ بسیار اندوهگین هستیم، مراتب تسلیت، تعزیت و همدردی عمیق خود را به جایگاه رفیع مرجعیت عالی دینی، خانواده محترم آن مرحوم و تمامی پیروان و مقلدان ایشان ابراز می‌داریم. از خداوند منان خواستاریم که روح آن فقید سعید را مشمول رحمت واسعه خود قرار داده، ایشان را در بهشت برین مأوا بخشد و به همگان صبر و آرامش عطا فرماید.

نگاهی به زندگی آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض

آیت‌الله شیخ محمد اسحاق فیاض، یکی از مراجع بزرگ و نامدار حوزه علمیه نجف اشرف، در سال ۱۹۳۰ میلادی در کشور افغانستان چشم به جهان گشود. ایشان امروز در سن ۹۶ سالگی، به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های بغداد دار فانی را وداع گفت.

این شخصیت برجسته دینی در سنین جوانی راهی شهر نجف شد و تحصیلات علوم دینی خود را در آنجا ادامه داد؛ تا جایی که به عنوان یکی از مراجع چهارگانه بزرگ نجف اشرف شناخته شد و از جایگاه و پایگاه والایی در میان پیروان خود در سراسر جهان برخوردار بود.