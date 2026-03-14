حملات به مواضع حشد شعبی و تهدید گروههای مسلح در عراق
در مرز عراق و سوریە به پایگاه حشد شعبی حمله شد
حملهی هوایی به پایگاه حشد شعبی در مرز عراق و سوریه، انفجار در مرکز بغداد و تهدید به حمله به سد موصل نشانههای افزایش تنش در عراق است
در حالی که تنشهای منطقهای و درگیریهای مرتبط با جنگ میان ایران، آمریکا و اسرائیل ادامه دارد، عراق نیز شاهد تحولات امنیتی تازهای بوده است؛ تحولاتی که شامل حملات هوایی به مواضع حشد شعبی، انفجار در بغداد و تهدید گروههای مسلح علیه پایگاههای نیروهای خارجی در این کشور است.
حمله هوایی به پایگاه حشد شعبی در قائم
شامگاه جمعه ۱۳ مارس ۲۰۲۶ (۲۲ اسفند ۱۴۰۴)، یک پایگاه نیروهای حشد شعبی در شهرستان قائم در استان الانبار، در نزدیکی مرز عراق و سوریه، هدف حمله هوایی قرار گرفت.
بر اساس اطلاعات منتشرشده، این حمله پایگاه وابسته به «سرایا خراسانی» (تیپ ۱۸) از یگانهای حشد شعبی را هدف قرار داده است. همزمان با وقوع حمله، صدای پرواز جنگندهها در آسمان منطقه شنیده شده و تحرک هواپیماهای نظامی در اطراف محل حادثه گزارش شده است.
تا زمان انتشار خبر، هیچ آمار رسمی از تلفات انسانی یا میزان خسارات مادی این حمله منتشر نشده و منابع مرتبط اعلام کردهاند بررسیها درباره جزئیات حادثه ادامه دارد.
تهدید به حمله به سد موصل
در تحول دیگری، گروه مسلح «اصحاب الکهف» که از گروههای وابسته به «مقاومت اسلامی در عراق» محسوب میشود، در بیانیهای تهدید کرد در صورت ادامهی حضور نیروهای آمریکایی در نزدیکی سد موصل، این منطقه را هدف حملات موشکی و پهپادی قرار خواهد داد.
در این بیانیه از نیروهای ضدتروریسم عراق (فوج موصل) خواسته شده است که نیروهای آمریکایی را از پایگاه واقع در محدودهی سد موصل خارج کنند. این گروه همچنین ادعا کرده است که در میان نیروهای آمریکایی عناصر وابسته به موساد نیز حضور دارند و هشدار داده در صورت عدم خروج این نیروها، منطقه با موشک و پهپاد هدف قرار خواهد گرفت.
اصحاب الکهف در ادامهی بیانیه خود از کشورهای عضو ائتلاف بینالمللی نیز خواست نیروهای خود را از عراق خارج کنند و مدعی شد تحرکات نیروهای خارجی را بهطور کامل زیر نظر دارد و در صورت هرگونه فعالیت نظامی، آنها را هدف قرار خواهد داد.
انفجار در مرکز بغداد
در رویدادی دیگر، بامداد شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴)، انفجاری شدید منطقه «مسبح ـ عرصات» در مرکز بغداد را لرزاند.
به گفته یک منبع امنیتی عراقی، این انفجار در نتیجه اصابت یک موشک به مقر وابسته به تیپ ۴۰ حشد شعبی در این منطقه رخ داده است.
بر اساس گزارشها، این حمله به کشته و زخمی شدن ۱۲ نفر از اعضای گروههای مسلح عراقی انجامیده است؛ بهطوری که چهار نفر جان باخته و هشت نفر دیگر زخمی شدهاند. گفته میشود در میان قربانیان برخی فرماندهان این گروهها نیز حضور داشتهاند.
برخی منابع امنیتی و رسانهای احتمال دادهاند این حمله تلاشی برای ترور یکی از فرماندهان برجسته گروههای موسوم به «مقاومت» در عراق بوده باشد که در این منطقه حضور داشته است.