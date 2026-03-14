احتمال دیدار پوتین و رهبر جدید ایران در تهران
به گفتهی سفیر ایران در مسکو، نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران برگزار خواهد شد
سفیر جمهوری اسلامی ایران در مسکو اعلام کرد نخستین دیدار میان رئیسجمهور روسیه و رهبر جدید ایران احتمالاً در حاشیه نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر در تهران برگزار خواهد شد.
کاظم جلالی، سفیر ایران در روسیه، بامداد شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ در گفتوگو با خبرگزاری روسی «نووستی» اظهار داشت که احتمال میرود نخستین دیدار میان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهور روسیه، و مجتبی خامنهای، رهبر جدید جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه اجلاس سران کشورهای حاشیه دریای خزر برگزار شود؛ نشستی که قرار است امسال در تهران برگزار شود.
جلالی در بخش دیگری از سخنان خود از پیام تسلیت ولادیمیر پوتین به مناسبت درگذشت علی خامنهای، رهبر پیشین ایران، قدردانی کرد. او همچنین به پیام تبریک پوتین به مجتبی خامنهای اشاره کرد که یکشنبه گذشته پس از انتخاب وی به عنوان جانشین پدرش و سومین رهبر انقلاب اسلامی ایران ارسال شده بود.
این تحولات در حالی مطرح میشود که مسعود پزشکیان، رئیسجمهور ایران، پیشتر در دسامبر ۲۰۲۵ اعلام کرده بود نشست سران کشورهای حاشیه دریای خزر قرار است ۱۲ اوت ۲۰۲۶ در تهران برگزار شود.
با وجود آغاز جنگ علیه ایران در اواخر ماه گذشته و ادامه درگیریها، تاکنون تهران هیچ اعلام رسمی درباره تعویق یا لغو این نشست منتشر نکرده است.