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پیام تسلیت نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پی درگذشت آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض

عراق مسرور بارزانی نجف مرجع عالی‌ شیعیان در عراق

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق با صدور پیامی، درگذشت مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را به مرجعیت عالی دینی، ملت عراق و عموم مسلمانان تسلیت گفت.

امروز پنج‌شنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ (۴ ژوئن ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: با اندوه فراوان، درگذشت شیخ محمد اسحاق فیاض را به مرجعیت عالی دینی، تمامی شهروندان عراقی و مسلمانان جهان تسلیت عرض نموده و مراتب همدردی عمیق خود را ابراز می‌داریم.

مسرور بارزانی، در ادامه این پیام از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، رحمت و مغفرت الهی و علو درجات در بهشت برین و برای خانواده، ارادتمندان و شاگردان ایشان، صبر و آرامش مسألت کرد.

آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع بزرگ و برجسته جهان تشیع در حوزه علمیه نجف اشرف بود. ایشان در سال ۱۹۳۰ میلادی در کشور افغانستان چشم به جهان گشود و سرانجام امروز پنج‌شنبه، ۴ ژوئن ۲۰۲۶، در سن ۹۶ سالگی به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های بغداد دار فانی را وداع گفت.

این شخصیت برجسته دینی در سنین جوانی راهی نجف شد و تحصیلات علوم دینی خود را در این حوزه عریق ادامه داد. ایشان با کسب مدارج عالی علمی، به عنوان یکی از مراجع چهارگانه و بزرگ نجف شناخته شد و از جایگاه و پایگاه والایی در میان پیروان و مقلدان خود در سراسر جهان برخوردار بود.

 
کاوە جم ,