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نخست‌وزیر اقلیم کوردستان عراق با صدور پیامی، درگذشت مرجع عالی‌قدر جهان تشیع، آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض را به مرجعیت عالی دینی، ملت عراق و عموم مسلمانان تسلیت گفت.

امروز پنج‌شنبه، ۱۴ خرداد ۱۴۰۵ (۴ ژوئن ۲۰۲۶)، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در حساب کاربری رسمی خود در شبکه اجتماعی "ایکس" نوشت: با اندوه فراوان، درگذشت شیخ محمد اسحاق فیاض را به مرجعیت عالی دینی، تمامی شهروندان عراقی و مسلمانان جهان تسلیت عرض نموده و مراتب همدردی عمیق خود را ابراز می‌داریم.

مسرور بارزانی، در ادامه این پیام از درگاه خداوند متعال برای آن عالم ربانی، رحمت و مغفرت الهی و علو درجات در بهشت برین و برای خانواده، ارادتمندان و شاگردان ایشان، صبر و آرامش مسألت کرد.

آیت‌الله العظمی شیخ محمد اسحاق فیاض، از مراجع بزرگ و برجسته جهان تشیع در حوزه علمیه نجف اشرف بود. ایشان در سال ۱۹۳۰ میلادی در کشور افغانستان چشم به جهان گشود و سرانجام امروز پنج‌شنبه، ۴ ژوئن ۲۰۲۶، در سن ۹۶ سالگی به دلیل بیماری در یکی از بیمارستان‌های بغداد دار فانی را وداع گفت.

این شخصیت برجسته دینی در سنین جوانی راهی نجف شد و تحصیلات علوم دینی خود را در این حوزه عریق ادامه داد. ایشان با کسب مدارج عالی علمی، به عنوان یکی از مراجع چهارگانه و بزرگ نجف شناخته شد و از جایگاه و پایگاه والایی در میان پیروان و مقلدان خود در سراسر جهان برخوردار بود.