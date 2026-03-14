سخنگوی نیروهای مسلح ایران می‌گوید آمریکا دیگر توان تأمین امنیت منطقه را ندارد

4 ساعت پیش

سخنگوی نیروهای مسلح ایران با هشدار به رهبران کشورهای منطقه اعلام کرد آمریکا دیگر توان تأمین امنیت منطقه را ندارد و حتی از حفاظت نیروهای خود نیز ناتوان است.

ابوالفضل شکارچی، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، در اظهاراتی خطاب به رهبران کشورهای اسلامی منطقه خواست به‌جای آمریکا به «ایران» و ملت‌های مسلمان تکیه کنند. او همچنین بر ضرورت همبستگی جهان اسلام در برابر آمریکا و اسرائیل تأکید کرد.

شکارچی گفت: «به توان فرسوده‌ی آمریکا تکیه نکنید؛ این کشور حتی قادر نیست از نیروهای ازهم‌پاشیده‌ی خود دفاع کند، بنابراین به‌هیچ‌وجه نمی‌تواند امنیت کشورهای اسلامی منطقه را تضمین کند.»

سخنگوی نیروهای مسلح ایران در ادامه گفت ناو هواپیمابر آمریکایی «آبراهام لینکلن» که به گفته‌ی او سال‌ها ابزار فشار بر کشورهای مسلمان بوده، با شکستی تاریخی مواجه شده و ناچار به عقب‌نشینی شده است.

او همچنین ادعا کرد تمامی پایگاه‌های نظامی آمریکا که با عنوان «تأمین امنیت منطقه» و با هزینه‌ی کشورهای اسلامی ایجاد شده‌اند، هدف قرار گرفته و شماری از نظامیان و فرماندهان آمریکایی در آن‌ها کشته شده‌اند.

شکارچی افزود ایران به‌صورت عملی نشان داده است که در هر سطحی قادر به پاسخ‌گویی به هرگونه تجاوز است. او همچنین مدعی شد آمریکا دیگر یک قدرت جهانی تعیین‌کننده نیست و باید منطقه‌ی غرب آسیا را ترک کند.

وی در پایان گفت ایران توان بازسازی زیرساخت‌های آسیب‌دیده، از جمله مدارس، ساختمان‌ها و بازارها، و نیز جبران خسارت آسیب‌دیدگان را دارد، اما آنچه به گفته‌ی او «هرگز قابل ترمیم نیست»، اعتبار و هیبت آمریکا و همچنین وجهه‌ی اسرائیل است.