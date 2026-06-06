سفر هیئت اقلیم کوردستان به بغداد برای گفتگو درباره پروندههای مالی و گمرکی
قرار است فردا هیئتی از دولت اقلیم کوردستان به منظور بحث و تبادل نظر درباره چند پرونده مالی و گمرکی، عازم بغداد شود و با مقامات دولت فدرال دیدار و گفتگو کند.
یک منبع آگاه در گفتگو با "کوردستان۲۴" اعلام کرد: بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، فردا یکشنبه (۷ ژوئن ۲۰۲۶)، هیئتی از دولت اقلیم کوردستان عازم بغداد خواهد شد تا با مقامات حکومت فدرال دیدار و گفتگو کند.
این منبع اشاره کرد که محور اصلی سفر هیئت اقلیم کوردستان به بغداد، به بحث و بررسی موضوع "درآمدهای داخلی" و دستیابی به یک فهم و توافق مشترک در این زمینه اختصاص خواهد داشت.
وی همزمان افزود: یکی دیگر از محورهای مهم دیدارهای میان هیئت اقلیم کوردستان و مقامات مربوطه در بغداد، مربوط به نحوه اجرای سیستم جهانی مدیریت گمرکی "آسیکودا" در گذرگاههای مرزی است.
این سفر در چارچوب تلاشهای مستمر میان اربیل و بغداد جهت ساماندهی به پروندههای مالی و رفع موانع پیشروی یکپارچهسازی سیستم گمرکی و مالیاتی میان هر دو طرف انجام میشود.
این در حالی است که پیش از این نیز در روز چهارشنبه (۳ ژوئن ۲۰۲۶)، هیئتی از دولت اقلیم کوردستان به بغداد سفر کرده بود.
آن هیئت متشکل از "کمال محمد" وزیر منابع طبیعی، "امید صباح" رئیس دیوان شورای وزیران، "آمانج رحیم" دبیر شورای وزیران اقلیم کوردستان و نمایندگان چند شرکت خارجی فعال در حوزه نفت بود.
هیئت مذکور در آن سفر با "علی فالح زیدی" نخستوزیر عراق دیدار کرد و به بررسی مسئله ازسرگیری صادرات نفت و فعالیت شرکتهای نفتی خارجی در اقلیم کوردستان پرداخت.
دفتر نخستوزیری عراق نیز متعاقباً در بیانیهای اعلام کرده بود که زیدی به نهادهای ذیربط دستور داده است تا تمامی الزامات و بسترهای لازم برای تضمین امنیت فعالیت شرکتهای نفتی در اقلیم کوردستان را فراهم کنند.
نخستوزیر عراق همچنین در همان نشست دستور داد که تمامی شرکتهای نفتی در اقلیم کوردستان فعالیتهای خود را از سر بگیرند و بر اهمیت همکاری مشترک، ایجاد محیط مناسب و تأمین نیازهای اساسی برای تحقق این هدف تاکید کرد.