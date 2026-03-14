ارتش ایران: مراکز سایبری و محل استقرار جنگندههای اسرائیل را هدف قرار دادیم
ارتش ایران اعلام کرد با استفاده از پهپادهای تهاجمی، چند مرکز و یگان سایبری و نیز محل تجمع جنگندههای اسرائیل را هدف قرار داده است
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، ارتش ایران امروز شنبه ۱۴ مارس ۲۰۲۶ (۲۳ اسفند ۱۴۰۴) اعلام کرد با بهرهگیری از پهپادهای بدون سرنشین، چند مرکز و یگان سایبری اسرائیل را هدف قرار داده است.
در توضیحات تکمیلی این بیانیه آمده است که در این حملات، دستگاه اطلاعات نظامی، یکی از واحدهای عملیات سایبری و همچنین محل تجمع جنگندههای اسرائیل هدف قرار گرفتهاند.
تا زمان انتشار این خبر، جزئیات بیشتری دربارهی میزان خسارات یا نتایج این حملات منتشر نشده است.