حفاظت اقلیم کوردستان از اصالت محیط زیست

4 ساعت پیش

نهاد محیط زیست اقلیم کوردستان اعلام کرد ورود هرگونه جانور یا گیاه غیربومی مستلزم دریافت مجوزهای قانونی و تاییدیه نهایی از بغداد است.

سولین سعدی، مسئول بخش محیط زیست طبیعی در نهاد محیط زیست اقلیم کوردستان، روز یکشنبه ۱۰ مه ۲۰۲۶ (۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)، در گفت‌وگویی اختصاصی اعلام کرد که برای ورود هر نوع جانور، خزنده یا گونه‌ی گیاهی غیربومی به خاک اقلیم کوردستان، داشتن گواهی بین‌المللی «سایتیس» (CITES) الزامی است. این گواهی به منظور تنظیم تجارت بین‌المللی گونه‌های در معرض خطر صادر می‌شود.

این مقام مسئول در خصوص مراحل اداری این اقدام توضیح داد: «درخواست‌های ورود گونه‌های جانوری ابتدا به نهاد محیط زیست اقلیم کوردستان ارائه شده و سپس جهت بررسی دقیق به بغداد ارسال می‌شوند. در صورتی که نام گونه‌ی مورد نظر در لیست مجاز کنوانسیون سایتیس باشد، موافقت‌نامه‌ی لازم صادر خواهد شد؛ در غیر این صورت، از ورود آن‌ها جلوگیری شده و اقدام مذکور غیرقانونی تلقی می‌شود.»

سولین سعدی تأکید کرد که این ضوابط علاوه بر جانوران و خزندگان، شامل انواع گیاهان نیز می‌شود. وی همچنین خاطرنشان کرد که وزارتخانه‌های بهداشت و کشاورزی نیز پروتکل‌های بهداشتی و واکسیناسیون مربوطه را اجرا می‌کنند و صدور مجوزها تا سقف مشخصی محدود شده است. هدف از این سخت‌گیری‌ها، حفظ تعادل بیولوژیکی و جلوگیری از انتشار گونه‌هایی است که ممکن است به محیط زیست بومی منطقه آسیب برسانند.