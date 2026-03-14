رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران به اوکرانیا هشدار داد

3 ساعت پیش

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران هشدار داد در صورت اثبات کمک نظامی و پهپادی اوکراین به اسرائیل، خاک اوکراین می‌تواند به «هدف مشروع» نیروهای مسلح ایران تبدیل شود.

ابراهیم عزیزی، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران، روز شنبه ۱۴ آذار ۲۰۲۶ با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» هشدار داد هرگونه حمایت نظامی از اسرائیل، به‌منزله مشارکت مستقیم در جنگ تلقی می‌شود و جمهوری اسلامی، بر پایه ماده ۵۱ منشور سازمان ملل متحد، حق پاسخ‌گویی در چارچوب دفاع از خود را برای خود محفوظ می‌داند.

او تصریح کرد اگر ثابت شود کی‌یف به اسرائیل کمک نظامی و پهپادی ارائه کرده است، خاک اوکراین می‌تواند به هدفی مشروع برای نیروهای مسلح ایران تبدیل شود.

این هشدار در حالی مطرح می‌شود که تنش‌ها در خاورمیانه به اوج رسیده و هم‌زمان، دامنه اتهام‌زنی‌ها درباره حمایت نظامی برخی کشورها از طرف‌های درگیر نیز گسترش یافته است.

اوکراین از آغاز جنگ با روسیه، ایران را به ارسال پهپادهای «شاهد» به مسکو برای هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی خود متهم کرده است. تهران اما بارها این اتهام‌ها را رد کرده و تأکید داشته است که هیچ سلاحی برای استفاده در جنگ اوکراین ارسال نکرده است.