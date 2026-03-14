اربیل از بغداد خواست برای حملات گروههای خارج از قانون «حد و مرز» تعیین کند
دولت اقلیم کوردستان حمله به کنسولگری امرات در اربیل را تروریستی خواند
دولت اقلیم کوردستان حمله به کنسولگری امارات در اربیل را «اقدامی تروریستی و مخرب» خواند و از دولت فدرال عراق خواست مسئولیت قانونی خود را برای مهار شبهنظامیان خارج از چارچوب قانون بر عهده بگیرد.
دولت اقلیم کوردستان روز شنبه ۱۴ آذار ۲۰۲۶ در بیانیهای رسمی، حمله به کنسولگری عمومی امارات متحده عربی در اربیل را بهشدت محکوم کرد و آن را حملهای «تروریستی و تبهکارانه» دانست که نقض آشکار قوانین بینالمللی و حاکمیت اقلیم کوردستان و عراق بهشمار میرود.
در این بیانیه تأکید شده است که حمله به خاک اقلیم، تأسیسات آن و نیز نمایندگیها و هیئتهای دیپلماتیک، تحت هیچ شرایطی قابل توجیه نیست.
دولت اقلیم در پیام مستقیمی به بغداد، از دولت فدرال خواست مسئولیت قانونی خود را بپذیرد و برای مهار گروهها و شبهنظامیان خارج از قانون اقدام قاطع انجام دهد. در بیانیه آمده است این گروهها به تهدیدی واقعی برای جان و امنیت مردم اقلیم کوردستان و عراق تبدیل شدهاند.
دولت اقلیم همچنین هشدار داد که این حملات در سالهای اخیر دهها قربانی بر جای گذاشته و خسارتهای سنگینی به اقلیم کوردستان و کل عراق وارد کرده است.
این موضعگیری پس از آن بیان شد که وزارت خارجه امارات نیز همان روز حمله پهپادی به کنسولگری این کشور در اربیل را محکوم کرد و اعلام داشت این دومین حمله به نمایندگی دیپلماتیک امارات در اقلیم طی یک هفته گذشته است؛ حملهای که به زخمی شدن دو نیروی امنیتی و وارد آمدن خسارت قابل توجه به ساختمان کنسولگری انجامید.
از زمان آغاز جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، گروههای مسلح خارج از چارچوب قانونی در عراق بارها کوشیدهاند با پهپادهای انتحاری، پایگاههای آمریکا و متحدانش و نیز کنسولگریهای خارجی در اقلیم کوردستان را هدف قرار دهند.