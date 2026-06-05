انهدام پهپاد ناشناس در حریم هوایی پالایشگاه بیجی توسط پدافند هوایی عراق

ارتش عراق پهپاد ناشناس را بر فراز پالایشگاه راهبردی بیجی منهدم کرد

1 ساعت پیش

نیروهای ارتش عراق موفق شدند یک فروند پهپاد ناشناس را که بر فراز پالایشگاه راهبردی بیجی در استان صلاح‌الدین در حال پرواز بود، شناسایی و سرنگون کنند.

یک منبع امنیتی اعلام کرد که بامداد روز شنبه، ۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۶ خرداد ۱۴۰۵)، نیروهای ارتش عراق با یک فروند پهپاد ناشناس در مجاورت پالایشگاه بیجی در استان صلاح‌الدین مقابله کرده‌اند.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، پس از رؤیت این پهپاد در آسمان منطقه، نیروهای ارتش با استفاده از سلاح‌های ضدهوایی (دوشکا) اقدام به شلیک به سمت آن کردند که منجر به سقوط آن شد.

این منبع امنیتی تأکید کرد که این اقدام در چارچوب تدابیر امنیتی سخت‌گیرانه برای حفاظت از تأسیسات حساس و زیربنایی کشور صورت گرفته است. تا این لحظه هیچ گزارشی مبنی بر خسارات جانی یا مادی ناشی از سقوط این پهپاد مخابره نشده است.

پالایشگاه بیجی پیش از این نیز هدف حملات مشابه قرار گرفته بود؛ به‌طوری که ارتش عراق در ژوئن ۲۰۲۵ (خرداد ۱۴۰۴) از حمله‌ی گسترده‌ی ۱۰ پهپاد به این مرکز نفتی خبر داده بود.

از تاریخ ۲۸ فوریه (۹ اسفند) به این سو، در پی افزایش تنش‌ها میان آمریکا، اسرائیل و ایران، حملات به منافع ایالات متحده در بغداد و دیگر مناطق عراق تشدید شده است. طبق آمارهای رسمی، تا تاریخ ۹ مارس ۲۰۲۶ (۱۸ اسفند ۱۴۰۴)، مجموعاً ۲۵۷ حمله به پایگاه‌های آمریکایی در بغداد ثبت شده که مسئولیت ۳۷ مورد آن را گروه‌های موسوم به "مقاومت عراق" بر عهده گرفته‌اند. این وضعیت باعث شده است که سفارت آمریکا در بغداد زنجیره‌ای از هشدارهای امنیتی را صادر کند.