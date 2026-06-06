ایران می‌گوید بە پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین حمله‌ کرده است

4 ساعت پیش

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) از انهدام ۴ پهپاد ایرانی در نزدیکی تنگه‌ی هرمز خبر داد؛ هم‌زمان ایران مدعی حمله‌ی موشکی به پایگاه‌های آمریکا در کویت و بحرین شد.

ستاد فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا (سنتکام) بامداد روز شنبه، ۶ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۶ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای در پلتفرم "ایکس" اعلام کرد که نیروهای این کشور ۴ پهپاد تهاجمی ایرانی را که به سمت تنگه‌ی هرمز در حرکت بودند، سرنگون کرده‌اند. سنتکام تأکید کرد که این پهپادها تهدیدی مستقیم برای امنیت کشتیرانی بین‌المللی در منطقه محسوب می‌شدند و هدف آن‌ها چهار کشتی تجاری در حال تردد در منطقه بوده است.

در ادامه‌ی این بیانیه آمده است که نیروهای آمریکایی در واکنش به این اقدام، حملاتی را علیه ایستگاه‌های راداری و نظارت ساحلی ایران در منطقه‌ی "گروک" و "جزیره‌ی قشم" انجام داده‌اند تا از حملات احتمالی بعدی جلوگیری کنند. سنتکام وضعیت نیروهای خود را در حالت آماده‌باش کامل اعلام کرد.

در مقابل، خبرگزاری "مهر" ایران گزارش داد که نیروهای نظامی این کشور در نزدیکی تنگه‌ی هرمز اقدام به شلیک‌های هشدار کرده‌اند. این رسانه مدعی شد که تیراندازی‌ها در واکنش به تغییر آرایش جنگی کشتی‌های آمریکایی در منطقه و در محدوده‌ی دریایی پشت جزیره‌ی لارک در نزدیکی بندرعباس صورت گرفته است.

هم‌زمان، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بیانیه‌ای مدعی شد که با استفاده از موشک‌های بالستیک، پایگاه‌های ارتش آمریکا در کشورهای کویت و بحرین را هدف قرار داده است. در این بیانیه همچنین ادعا شده که به سوی ۴ نفت‌کش که بدون مجوز قصد عبور از تنگه‌ی هرمز را داشتند، تیراندازی شده است.

ارتش آمریکا شلیک ۷ فروند موشک بالستیک به سمت کویت و بحرین را تأیید کرد اما اعلام نمود که سامانه‌های پدافندی موفق به رهگیری و انهدام ۶ فروند شده‌اند و موشک هفتم نیز به هدف اصابت نکرده است. پنتاگون هرگونه آسیب به ناوگان پنجم دریایی آمریکا در بحرین را تکذیب کرد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که صدای انفجارهای مهیبی در نزدیکی فرودگاه کویت و مرکز منامه، پایتخت بحرین، شنیده شده است. وزارت داخلی بحرین با به صدا درآوردن آژیر خطر، از شهروندان خواست به پناهگاه‌ها بروند. شایان ذکر است که سه روز پیش نیز فرودگاه کویت هدف حمله‌ی موشکی قرار گرفته بود که منجر به کشته شدن یک نفر و مجروحیت ۶۳ تن دیگر شد.