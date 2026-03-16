پرزیدنت بارزانی خواستار برگزاری نشست فوری میان دولت اقلیم کوردستان و دولت فدرال شد
پرزیدنت بارزانی با انتشار بیانیهای، نسبت به وضعیت جاری در عراق و منطقه هشدار داد
پرزیدنت مسعود بارزانی با اشاره به افزایش تنشهای منطقهای و اختلافات سیاسی، بر لزوم تفاهم میان اربیل و بغداد برای حل مشکلات فیمابین و مقابله با بحرانها تأکید کرد.
پرزیدنت بارزانی روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۵ اسفند ۱۴۰۴)، با انتشار بیانیهای، نسبت به وضعیت جاری در عراق و منطقه هشدار داد.
ایشان در این پیام با اشاره به سایهی سنگین جنگ و ناآرامی بر منطقه، تأکید کرد که عراق در حال حاضر با تهدید بحرانهای گوناگون و تشدید اختلافات سیاسی میان جناحهای مختلف روبروست.
پرزیدنت بارزانی در ادامه از دولت فدرال عراق و دولت اقلیم کوردستان خواست تا در نشستی مشترک، برای حلوفصل بنبستهای موجود و دستیابی به یک توافق جامع اقدام کنند. ایشان همچنین خاطرنشان کرد که این همکاری راهبردی مانع از سوءاستفاده افراد فرصتطلبی خواهد شد که قصد دارند به اختلافات دامن زده و بحرانها را عمیقتر کنند.