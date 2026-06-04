پرزیدنت بارزانی با سفیر ترکیه در عراق دیدار کرد
روز پنجشنبه، ۴ ژوئن ۲۰۲۶، پرزیدنت مسعود بارزانی در صلاحالدین از "آنل بورا اینان"، سفیر ترکیه در عراق استقبال کرد.
در این دیدار که با حضور "ارمان توپچو"، سرکنسول ترکیه در اربیل برگزار شد، آخرین تحولات، جنگها و تنشهای منطقهای مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
سفیر ترکیه در این گفتگو، مراتب قدردانی کشورش را از خویشتنداری و سیاست حکیمانه اقلیم کوردستان ابراز داشت؛ وی تصریح کرد که با وجود تلاشها برای کشاندن پای اقلیم به منازعات و همچنین تداوم حملات و بمبارانها علیه این منطقه، اقلیم کوردستان به هر نحو ممکن تلاش کرده تا بخشی از جنگها و تنشهای جاری در منطقه نباشد.
در بخش دیگری از این دیدار، اوضاع پس از تشکیل دولت عراق، روابط میان اربیل و بغداد و همچنین مناسبات پارت دموکرات کوردستان با جریانهای سیاسی عراق مورد بررسی قرار گرفت.
طرفین ابراز امیدواری کردند که تلاشها در راستای حل مشکلات، هماهنگی کامل در زمینههای مختلف و رفع موانع موجود هدایت شوند.
همچنین روابط سهجانبه میان عراق فدرال، اقلیم کوردستان و ترکیه مورد توجه قرار گرفت و با اشاره به دستاوردهای سفر اخیر نخستوزیر اقلیم کوردستان به ترکیه، بر توسعه روابط دوستی و مناسبات دوجانبه تاکید شد.
اوضاع داخلی اقلیم کوردستان و گامهای برداشته شده برای فعالسازی مجدد فرآیند سیاسی، از دیگر محورهای گفتگو در پایان این دیدار بود.