3 ساعت پیش

اربیل (کوردستان۲۴)- امروز پنجشنبه ۴ ژوئن ۲۰۲۶، مسرور بارزانی، نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در یک کنفرانس خبری نتایج سفر خود به بغداد، افزایش صادرات نفت اقلیم کوردستان و تشکیل کابینه جدید دولت و برخی مسائل دیگر را مورد توجه قرار داد.

عادیسازی روابط و صادرات نفت

مسرور بارزانی در خصوص سفر اخیر خود به بغداد گفت که به منظور حمایت از نخست‌وزیر جدید عراق و توسعه روابط، این سفر را انجام داده است.

نخست‌وزیر گفت که نیروهای سیاسی و نخست‌وزیر عراق نیت و آمادگی خوبی را برای حل مسائل و گشودن فصلی جدید دارند.

در خصوص پرونده نفت نیز اظهار داشت که به سبب مشکلات پیش آمده در تنگه هرمز و محدودیت در صادرات نفت، عراق و جهان تحت تأثیر مشکلات اقتصادی قرار گرفته‌اند و اقلیم کوردستان به منظور کمک به اقتصاد عراق برای افزایش تولید نفت پیش‌قدم شده است.

مسرور بارزانی یادآور شد که یک هیئت نمایندگی دولت اقلیم و شرکت‌های نفتی به بغداد سفر کرده‌اند و شرکت‌ها خواستار تضمین برای ازسرگیری روند تولید شده‌اند و قرار است در اوائل هفته آینده مسائل حل‌ و فصل شوند.

تأمین ۲۰۰۰ مگاوات برق برای عراق

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان، تجارب اقلیم در بخش انرژی را «موفق» توصیف کرد و اعلام نمود که دولت اقلیم آمادگی کامل دارد در چارچوب طرح روشنایی و برای کمک به استان‌های عراق تا ۲۰۰۰ مگاوات برق تأمین کند. این از طریق افزایش تولید گاز ممکن خواهد شد و کمک بزرگی به دولت فدرال محسوب می‌شود.

حقوق ماهانه کارکنان و سیستم اسیکودا

مسرور بارزانی در خصوص اختصاص حقوق ماهانه کارکنان اقلیم کوردستان گفت: «از نخست‌وزیر و جهات سیاسی عراق تعهد گرفته‌ایم که موضوع حقوق کارکنان به هیچ موضوع دیگری حتی مسائل اداری ربط داده نشود. اقلیم کوردستان به ارسال ۵۰ درصد از درآمدهای فدرالی پایبند بوده، اما لازم است که در خصوص درآمدهای داخلی تفاهم ایجاد شود.»

در خصوص اجرای سیستم اسیکودا و محصولات کشاورزان نیز اظهار داشت که هیئت نمایندگی دولت اقلیم کوردستان در بغداد گفت‌وگوهای جدی انجام داده است تا توافق سابق در این زمینه برای رسیدن به حل نهایی مبنی قرار گیرد. به طوریکه روند بازرگانی در گذرگاه‌های مرزی به خصوص در گذرگاه بین‌المللی ابراهیم خلیل به حالت عادی باز گردد.

اوضاع داخلی کوردستان و ازسرگیری فعالیت پارلمان

نخست‌وزیر، ابتکار پرزیدنت مسعود بارزانی برای تلاش مشترک نیروهای سیاسی کوردستان در جهت حل مسائل را مورد توجه قرار داد و گفت که پارت دموکرات کوردستان و و دولت از ابتکار ایشان برای پایان دادن به بن‌بست سیاسی استقبال کرده‌اند.

مسرور بارزانی افزود: «مدت ۱۸ ماه از برگزاری انتخابات می‌گذرد، اما به نتایج آن عمل نشده است. لازم است که جهات سیاسی منافع عمومی را بر منافع تنگ‌نظرانه ترجیح دهند و عاقلانه‌تر تصمیم‌گیری کنند.»

در خصوص ازسرگیری فعالیت پارلمان نیز گفت: «پارلمان ملک هیچ طرفی نیست و رای‌دهندگان مالک آن هستند و لازم است که نمایندگان صادق باشند و فعالیت پارلمان را از سرگیرند.»

حاکمیت قانون و تحویل سلاح به دولت

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان با اشاره به آمادگی گروه‌های شبه‌نظامی عراق برای تحویل سلاح‌هایشان به دولت، بر حمایت خود از حاکمیت قانون تأکید کرد و گفت: «حاکمیت قانون در هر کشوری آن کشور را باثبات‌تر می‌کند و هر تصمیمی در این چارچوب به نفع مردم و دولت عراق است.»

ب.ن