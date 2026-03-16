فراکسیون پارت دموکرات کوردستان بر ضرورت مذاکرات فنی میان اربیل و بغداد تأکید کرد

3 ساعت پیش

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در پارلمان عراق، ضمن پاسخ به موضع‌گیری‌های اخیر برخی جریان‌ها، بر ضرورت مذاکرات فنی میان اربیل و بغداد بر اساس اصل ۱۱۲ قانون اساسی تأکید کرد.

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان در مجلس نمایندگان عراق، در واکنش به بیانیه‌های تهدیدآمیز برخی فراکسیون‌های پارلمانی، بر لزوم احترام به قانون اساسی و حفظ حقوق قانونی اقلیم کوردستان تأکید کرد. این موضع‌گیری پس از آن صورت گرفت که وزارت امور منابع طبیعی دولت اقلیم کوردستان در پاسخ به بیانیه‌ی وزارت نفت فدرال، شفاف‌سازی‌هایی را ارائه داد.

تأکید بر راهکار راهبردی و مذاکرات فنی

فراکسیون پارت دموکرات کوردستان اعلام کرد که وزارت امور منابع طبیعی آمادگی کامل خود را برای اعزام تیم‌های فنی متخصص جهت آغاز مذاکرات فوری اعلام کرده است. هدف از این اقدام، حل‌وفصل نقاط اختلافی و دستیابی به راهکاری سریع در راستای منافع عالی ملی عنوان شده است.

استناد به اصل ۱۱۲ قانون اساسی

در بخش دیگری از این بیانیه، با استناد به ماده‌ی ۱۱۲ قانون اساسی عراق آمده است که تدوین سیاست‌های راهبردی مرتبط با نفت و گاز باید «با همکاری» دولت فدرال، دولت‌های منطقه‌ای و استان‌های تولیدکننده صورت گیرد. این فراکسیون تأکید کرد که واژه‌ی «با همکاری» نشان‌دهنده‌ی آن است که مدیریت این منابع در انحصار دولت فدرال نیست.

در پایان، فراکسیون پارت دموکرات کوردستان از دولت فدرال خواست تا به‌جای صدور بیانیه‌های تهدیدآمیز، نشست‌های مشترک را برای حل مسائل معلق‌مانده برگزار کند.