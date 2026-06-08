اتحادیهی اروپا خواستار توقف درگیریها میان اسرائیل و ایران شد
حملهی اسرائیل به پتروشیمی ماهشهر و ورود نیروهای یمنی به نبرد
کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، در پی تبادل حملات سنگین موشکی میان ایران و اسرائیل، طرفین را به خویشتنداری و بازگشت به میز مذاکره فراخواند؛ این در حالی است که با هدف قرار گرفتن مرکز پتروشیمی ماهشهر و اعلام محاصرهی دریایی اسرائیل توسط یمن، تنشها در منطقه وارد مرحلهی جدیدی شده است.
در پی تشدید بیسابقهی درگیریهای نظامی میان جمهوری اسلامی ایران و اسرائیل، کایا کالاس، مسئول عالی سیاست خارجی اتحادیهی اروپا، نسبت به فروپاشی تلاشها برای برقراری آتشبس هشدار داد. کایا کالاس در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اظهار داشت: "شب گذشته بار دیگر شاهد افزایش نگرانکنندهی تنشها بودیم. منطقه بیش از این گنجایش درگیریهای جدید را ندارد." او تاکید کرد که بهترین راهکار برای پایان دادن به بحران کنونی، بازگشت طرفین به میز مذاکره و دستیابی به یک توافق واحد و راهبردی است.
حملهی هوایی اسرائیل به مجتمع پتروشیمی ماهشهر
این موضعگیری دیپلماتیک در حالی صورت میگیرد که نیروی هوایی اسرائیل صبح روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵)، در واکنشی مستقیم به حملات موشکی ایران، چندین هدف را در مناطق غربی و مرکزی این کشور بمباران کرد. ارتش اسرائیل در بیانیهای اعلام کرد که با فرمان نهاد اطلاعات نظامی، واحدهایی از مجتمع پتروشیمی بندر ماهشهر در جنوب غربی ایران را هدف قرار داده است.
در پی این حمله، سازمان منطقهی ویژهی اقتصادی پتروشیمی ماهشهر با تایید اصابت موشک به پالایشگاه کارون، دستور تخلیهی فوریی تمامی کارگران از این مجتمع را صادر کرد. ارتش اسرائیل تاکید کرده است که این حملات در پاسخ به موشکباران شامگاه یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵) توسط سپاه پاسداران صورت گرفته و نیروهای این کشور در آمادگی کامل دفاعی و تهاجمی قرار دارند. سپاه پاسداران پیشتر علت حملات خود به تلآویو را "تداوم حملات اسرائیل به لبنان و منطقهی ضاحیهی بیروت" عنوان کرده بود.
اعلام ورود رسمی حوثیهای یمن به درگیریها
همزمان با تبادل آتش میان تهران و تلآویو، جبههی جدیدی از نبرد توسط نیروهای مسلح یمن گشوده شد. یحیی سریع، سخنگوی نیروهای مسلح یمن، در بیانیهای ویدئویی اعلام کرد که در حمایت از غزه، لبنان و ایران، چندین هدف حساس را در منطقهی یافا (تلآویو) هدف حملات موشکی قرار دادهاند.
سریع با اعلام آغاز محاصرهی دریایی اسرائیل، بر سه محور اساسی تاکید کرد:
۱. ممنوعیت کامل تردد تمامی کشتیهای اسرائیلی در دریای سرخ و هدف قرار دادن هرگونه تحرک آنها.
۲. گسترش حملات نظامی در هماهنگی کامل با دیگر محورهای مقاومت در منطقه.
۳. تداوم عملیاتهای نظامی تا زمان توقف کامل حملات اسرائیل به غزه و لبنان.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن هشدار داد که این اقدامات تنها آغاز یک مرحلهی جدید است و عملیاتهای آتی علیه مواضع اسرائیل با شدت و قدرت بیشتری ادامه خواهد یافت. تداوم این وضعیت و ورود بازیگران جدید به صحنهی نبرد، نگرانیهای بینالمللی را نسبت به وقوع یک جنگ تمامعیار در منطقه افزایش داده است.