رایزنی راهبردی وزیران خارجه ایران و عراق درباره تحولات منطقه و تنش با اسرائیل

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عباس عراقچی و فؤاد حسین در تماسی تلفنی، ضمن بررسی علل حملات موشکی ایران به اسرائیل، بر ضرورت تلاش‌های دیپلماتیک برای کاهش تنش‌ها و تداوم گفت‌وگوهای ایران و آمریکا تأکید کردند.

وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که روز یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵)، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق، تماسی تلفنی از سوی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران دریافت کرد. در این گفت‌وگو، طرفین آخرین تحولات امنیتی منطقه و پیامدهای حملات موشکی تهران به اسرائیل را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

عباس عراقچی در این تماس، گزارشی دقیق از دلایل پاسخ موشکی اخیر ایران به حملات اسرائیل ارائه داد. وزیر امور خارجه ایران تأکید کرد که این حملات در واکنش به "نقض مداوم آتش‌بس" (که در ۸ آوریل بر سر آن توافق شده بود) و همچنین به عنوان واکنشی در برابر تجاوزات اسرائیل به خاک لبنان صورت گرفته است. وزیران خارجه دو کشور همچنین پیش‌بینی‌های خود را درباره نوع واکنش احتمالی اسرائیل در مراحل آتی بررسی کردند.

بخش دیگری از گفت‌وگوهای وزیران خارجه به "روند گفت‌وگوهای میان ایران و ایالات متحده آمریکا و چشم‌انداز این مذاکرات در آینده" اختصاص یافت. طرفین در این راستا بر اهمیت فعال‌سازی ظرفیت کشورهای اروپایی برای ایفای نقشی مؤثر در حمایت از تلاش‌های صلح‌طلبانه و ثبات منطقه تأکید کردند.

عباس عراقچی و فؤاد حسین بر لزوم متمرکز کردن تلاش‌های دیپلماتیک جهت کاهش تنش‌ها و تثبیت ثبات در منطقه تأکید ورزیدند. دو مقام عالی‌رتبه همچنین درباره پیامدهای احتمالی این تنش‌ها و خطرات گسترش دامنه جنگ در منطقه ابراز نگرانی کردند.

در پایان این تماس، دو طرف بر تداوم هماهنگی‌ها و ارتباطات نزدیک میان بغداد و تهران در خصوص مسائل مشترک مرتبط با امنیت منطقه توافق کردند. این گفت‌وگو در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های بین‌المللی برای جلوگیری از وخامت بیشتر اوضاع در خاورمیانه شدت یافته است.