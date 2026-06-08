تبادل آتش میان ایران و اسرائیل؛ هشدار تند ترامپ به نتانیاهو

مشاور رهبر ایران تهدید کرد کە تنگه‌ی هرمز و باب‌المندب باهم مسدود خواهند شد

6 ساعت پیش

در پی حملات موشکی ایران به اسرائیل و پاسخ هوایی تل‌اویو به اهدافی در خاک ایران، دونالد ترامپ با تحت فشار قرار دادن بنیامین نتانیاهو، بر لزوم دستیابی به توافق با تهران تأکید کرد.

ارتش اسرائیل بامداد روز دوشنبه ۸ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۸ خرداد ۱۴۰۵)، رسماً از اجرای زنجیره‌ای از حملات هوایی دقیق به اهداف نظامی در مناطق مرکزی و غربی ایران خبر داد. بر اساس بیانیه‌ی ارتش اسرائیل، این عملیات در پاسخ به سه موج حمله‌ی موشکی تاران انجام شده است که ساعاتی پیش از آن، اراضی تحت کنترل اسرائیل را هدف قرار داده بودند.

گزارش‌های رسانه‌ای حاکی از آن است که فرودگاه مهرآباد در تهران، سامانه‌های پدافندی، سکوهای پرتاب موشک و کارخانه‌های تولید پهپاد در شهرهایی نظیر اصفهان، تبریز، کرمانشاه و کرج هدف قرار گرفته‌اند. در همین رابطه، اکبر صالحی، معاون امنیتی استانداری اصفهان، وقوع دست‌کم سه انفجار در منطقه‌ی نجف‌آباد را تأیید کرد اما مدعی شد که این حملات خسارت جانی به همراه نداشته است. یک مقام وزارت دفاع ایالات متحده نیز در گفتگو با رسانه‌ها تأکید کرد که ارتش آمریکا هیچ مشارکتی در این حملات نداشته و دامنه‌ی عملیات اسرائیل را «محدود» توصیف کرد.

هشدار تند دونالد ترامپ به بنیامین نتانیاهو

در حالی که تنش‌های نظامی به اوج خود رسیده است، دونالد ترامپ، رئی جمهور آمریکا، در پیامی تند و بی‌سابقه به بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، هشدار داد که وی گزینه‌ای جز پذیرش توافق میان واشینگتن و تهران ندارد. دونالد ترامپ در گفتگو با «فاینانشال تایمز» اظهار داشت: "من تصمیم‌گیرنده‌ی نهایی هستم و نتانیاهو باید از دستورات واشینگتن پیروی کند."

گزارش‌های منتشر شده توسط وبسایت «اکسیوس» نشان می‌دهد که دونالد ترامپ در یک تماس تلفنی تند، بنیامین نتانیاهو را به شدت مورد سرزنش قرار داده و از وی خواسته است از پاسخ مجدد به ایران خودداری کند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به اینکه واشینگتن به توافق با تهران بسیار نزدیک است، تأکید کرد: "سه ماه جنگ کافی است و اکنون زمان دیپلماسی فرا رسیده است."

تهدید ایران به انسداد تنگه‌ی هرمز و باب‌المندب

از سوی دیگر، مقامات جمهوری اسلامی ایران حملات خود را پاسخی مشروع به نقض آتش‌بس در لبنان و ترور فرماندهان محور مقاومت عنوان کردند. وزارت امور خارجه‌ی ایران با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که این حملات بر اساس ماده‌ی ۵۱ منشور ملل متحد و به عنوان حق دفاع مشروع انجام شده است.

علی‌اکبر ولایتی، مشاور ارشد رهبر جمهوری اسلامی ایران در امور بین‌الملل، ضمن توصیف این حملات به عنوان بخشی از یک «جنگ زنجیره‌ای»، هشدار داد که نیروهای مقاومت توانایی انسداد کامل دو گذرگاه راهبردی «هرمز» و «باب‌المندب» را دارند. وی خطاب به آمریکا و اسرائیل اعلام کرد: "یا به حملات خود پایان دهید و یا وارد مرحله‌ی جدیدی شوید که در آن هر دو تنگه با قوانین ما اداره خواهند شد."

فراخوان بریتانیا برای خویشتن‌داری طرفین

در واکنش به این تحولات، ایوت کوپر، وزیر داخلی بریتانیا، نسبت به پیامدهای اقتصادی و امنیتی خروج درگیری‌ها از کنترل ابراز نگرانی کرد. وی در پیامی رسمی خواستار کاهش فوری تنش‌ها شد و تأکید کرد که تداوم این جنگ به سود هیچ طرفی نیست. وزیر داخلی بریتانیا خاطرنشان کرد که دستیابی به یک راهکار دیپلماتیک برای بازگشت ثبات به مسیرهای تجارت جهانی و امنیت منطقه ضرورتی حیاتی دارد.

این تنش‌ها در حالی منطقه را در آستانه‌ی یک جنگ تمام‌عیار قرار داده است که تهران شرط اصلی هرگونه توافق با آمریکا را برقراری آتش‌بس دائمی در لبنان اعلام کرده است. اکنون نگاه‌ها به نتایج فشارهای دیپلماتیک کاخ سفید بر تل‌اویو دوخته شده تا مشخص شود آیا منطقه به سمت آرامشی موقت حرکت خواهد کرد یا شعله‌های جنگ فراتر خواهد رفت.