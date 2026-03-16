مسرور بارزانی در سی‌وهشتمین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه پیامی منتشر کرد

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان: دولت فدرال عراق باید خسارات خانواده‌های قربانیان را جبران کند

نخست‌وزیر اقلیم کوردستان در پیامی به مناسبت سی‌وهشتمین سالگرد بمباران شیمایی حلبچه تأکید کرد دولت فدرال باید مسئولیت‌های قانونی و قانون اساسی خود را اجرا و خسارات خانواده‌های قربانیان را جبران کند.

مسرور بارزانی، روز دوشنبه، ۱۶ مارس ۲۰۲۶، به مناسبت سی‌وهشتمین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه پیامی منتشر کرد و در آن بر لزوم اجرای مسئولیت‌های قانونی و قانون اساسی دولت فدرال در قبال قربانیان این فاجعه تأکید کرد.

 

متن پیام نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان:

در سی‌وهشتمین سالگرد بمباران شیمیایی و نسل‌کشی شهر حلبچه، با احترام و افتخار، یاد شهیدان بی‌گناه این فاجعه بزرگ را گرامی می‌داریم؛ جنایتی که علیه مردم کوردستان انجام شد و هدف آن نابودی و نسل‌کشی مردم کوردستان بود.

بمباران شیمیایی حلبچه همواره زخمی عمیق در تاریخ ما و نمادی روشن و آشکار از ظلم و ستمی است که علیه مردم کوردستان اعمال شد.

این جنایت وحشیانه هرگز نباید از حافظه و یاد مردم کوردستان و بشریت پاک شود و مردم کوردستان نیز نباید فراموش کنند که این دستاوردهایی که امروز در اقلیم کوردستان به دست آمده، حاصل خون شهیدان سرافراز کوردستان است و باید به هر شکل ممکن از آن‌ها پاسداری کنیم.

در این مناسبت اندوه‌بار، بار دیگر به دولت فدرال یادآوری می‌کنیم که باید در قبال مسئولیت‌های قانونی و قانون اساسی خود عمل کند و به شکلی شایسته، خانواده‌ها و بازماندگان شهیدان حلبچه، انفال‌شدگان و همه دیگر قربانیان رژیم پیشین عراق را جبران کند.

درود و احترام بر روان پاک شهیدان حلبچه و همه‌ی شهیدان کوردستان.

مسرور بارزانی

نخست‌وزیر دولت اقلیم کوردستان

 
مصطفی ابراهیم ,