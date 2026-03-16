نچیروان بارزانی: بغداد باید خسارت قربانیان حلبچه را جبران کند
رئیس اقلیم کوردستان: حملهی شیمایی به حلبچه جنایتی علیه بشریت و تعرضی وحشیانه به ارادهی ملتی آزادیخواه بود
نچیروان بارزانی در پیام خود به مناسبت سیوهشتمین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه تأکید کرد این فاجعه تنها تلاشی برای نابودی فیزیکی ملت کورد نبود، بلکه جنایتی علیه بشریت و تعرضی وحشیانه به ارادهی ملتی بود که خواهان زندگی و آزادی بود.
نچیروان بارزانی، رئیس اقلیم کوردستان، روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴)، به مناسبت سیوهشتمین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه پیامی منتشر کرد و در آن خواستار اجرای مسئولیتهای قانونی و تاریخی دولت فدرال عراق در قبال قربانیان این فاجعه شد.
در متن پیام نچیروان بارزانی آمده است: در سیوهشتمین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه، با احترام و شکوه یاد شهدای بیگناه آن فاجعه را گرامی میداریم؛ فاجعهای که در ۱۶ مارس ۱۹۸۸ از سوی رژیم وقت عراق علیه مردم کوردستان انجام شد و برای همیشه بهعنوان زخمی باز بر پیکر ملت باقی خواهد ماند. درود و احترام خود را نثار روان پاک شهدای حلبچه و همه شهدای کوردستان میکنیم و به خانوادههای سرافراز آنان و تمامی قربانیان درود میفرستیم.
وی در ادامه تأکید کرد که حلبچه تنها تلاشی برای محو فیزیکی ملت کورد نبود، بلکه جنایتی علیه بشریت و حملهای وحشیانه به ارادهی ملتی بود که تنها خواهان زندگی و آزادی بود. او افزود: حلبچه بهعنوان شاهدی زنده در حافظه تاریخ و وجدان جهانی باقی خواهد ماند تا بشریت از آن درس بگیرد و مانع تکرار هرگونه نسلکشی در هر نقطهای از جهان شود.
نچیروان بارزانی در بخش دیگری از پیام خود، بر مسئولیت دولت فدرال عراق در قبال حلبچه و قربانیان آن تأکید کرده و گفته است: بر اساس حکم دادگاه عالی جنایی عراق که بمباران شیمیایی حلبچه را نسلکشی شناخته است، بغداد باید خسارت شایسته قربانیان را جبران کند تا عدالت برای آنان محقق شود. او همچنین تصریح کرده است که در اقلیم کوردستان نیز باید بهترین خدمات و مراقبتهای لازم به بازماندگان این جنایت ارائه شود.
رئیس اقلیم کوردستان با اشاره به شرایط حساس کنونی منطقه، خاطرنشان کرد، در وضعیتی که منطقه با خطر جنگ روبهروست، مسئولیتی سنگین و ملی بر دوش همگان قرار دارد تا از اقلیم کوردستان پاسداری شود. او افزود، در این مرحلهی حساس، اتحاد و همبستگی تنها راه حفظ دستاوردها و مقابله با چالشهاست و همه در برابر خون شهدا مسئولاند.
نچیروان بارزانی در پایان با ابراز امیدواری نسبت به آینده، اعلام کرد که با وجود همهی دشواریها و چالشها، با امید به آیندهای بهتر برای مردم کوردستان مینگرند و اطمینان دارند که فردای مردم کوردستان روشن خواهد بود. او بار دیگر درود خود را نثار روان پاک شهدای حلبچه و همه شهدای کوردستان کرد.