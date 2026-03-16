پرزیدنت بارزانی: بمباران شیمیایی حلبچه ظلمی بسیار بزرگ علیه مردم کوردستان بود
پرزیدنت بارزانی بە مناسبت سیوهشتمین سالگرد فاجعهی حلبچه پیامی منتشر کرد
پرزیدنت مسعود بارزانی در پیامی به مناسبت سیوهشتمین سالگرد فاجعهی حلبچه، این جنایت را یکی از بزرگترین ستمها علیه مردم کوردستان خواند و تأکید کرد جبران خسارتهای آن، مسئولیتی تاریخی و حقوقی بر عهده عراق است.
پرزیدنت بارزانی، روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴)، به مناسبت سیوهشتمین سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه، پیامی در شبکهی اجتماعی «ایکس» منتشر کرد.
در متن پیام پرزیدنت بارزانی آمده است: جنایت بمباران شیمیایی حلبچه ظلمی بسیار بزرگ علیه مردم کوردستان بود. در هیچ نقطهای از جهان سابقه نداشته است که دولتی شهروندان خود را با سلاح شیمیایی هدف نسلکشی قرار دهد، اما در عراق این جنایت بزرگ علیه مردم کوردستان انجام شد.
پرزیدنت بارزانی در ادامه تأکید کرده است که با وجود آن جنایت وحشیانه، هنوز هم در عراق افرادی با گرایشهای شوونیستی وجود دارند که با حقوق مردم کوردستان مخالفاند. وی افزوده است که جنایت حلبچه و همه جنایتهای گذشته، مسئولیتی تاریخی و حقوقی بر دوش عراق است و این کشور باید خسارت مردم کوردستان را جبران کند.
ایشان در پایان پیام خود، درود و احترامش را نثار روان پاک شهدای حلبچه و همه شهدای کوردستان کرده است.
تاوانی کیمیابارانکردنی هەڵەبجە زوڵمێکی زۆر گەورە بوو لە دژی خەڵکی کوردستان، لە هیچ شوێنێکی جیهان نەبووە دەوڵەتێک هاووڵاتیانی خۆی بە چەکی کیمیایی جینۆساید بکات، بەڵام لەناو عێراقدا ئەو تاوانە گەورەیە لەدژی گەلی کوردستان ئەنجام دراوە.— Masoud Barzani (@masoud_barzani) March 16, 2026
