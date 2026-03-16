اروپا به‌طور جدی در حال بررسی راهکارهایی برای باز نگه داشتن تنگه‌ی هرمز است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا در گفت‌وگو با کوردستان24 تأکید کرد بروکسل در حال بررسی گسترش مأموریت دریایی «آسپایدس» برای حفاظت از کشتیرانی در تنگه‌ی هرمز است.

کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه‌ی اروپا، روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) در گفت‌وگو با خبرنگار کوردستان24، اعلام کرد اتحادیه‌ی اروپا به‌طور جدی در حال بررسی راهکارهایی برای باز نگه داشتن تنگه‌ی هرمز است؛ اقدامی که بخشی از راهبرد اتحادیه‌ی برای حفاظت از امنیت انرژی و تداوم جریان تجارت جهانی به شمار می‌رود.

کالاس توضیح داد که اتحادیه‌ی اروپا اکنون در مرحله‌ی بررسی امکان ایجاد تغییراتی در مأموریت دریایی «آسپایدس» قرار دارد؛ تغییری که هدف آن گسترش دامنه فعالیت این نیرو به تنگه هرمز و تأمین حفاظت لازم برای کشتی‌های تجاری در برابر تهدیدهای احتمالی است.

او تأکید کرد جنگ و تنش‌های جاری در خاورمیانه تأثیر مستقیمی بر افزایش قیمت نفت داشته است و اتحادیه اروپا با نگرانی پیامدهای این بحران را بر ثبات بازار جهانی انرژی دنبال می‌کند.

به گفته این مقام اروپایی، اتحادیه‌ی اروپا خواهان کاهش بهای نفت در بازار جهانی است، زیرا افزایش قیمت‌ها پیامدهای گسترده‌ای برای اقتصاد جهانی ایجاد کرده است.

کالاس همچنین هشدار داد هرگونه اختلال در تردد کشتی‌ها در تنگه‌ی هرمز می‌تواند خسارت‌های اقتصادی بزرگی در پی داشته باشد. او توضیح داد پیامدهای منفی چنین وضعیتی تنها محدود به اروپا نخواهد بود، بلکه کشورهای آسیایی و آفریقایی نیز با بحران روبه‌رو خواهند شد، زیرا این تنگه یکی از مهم‌ترین مسیرهای انتقال سوخت و کالا در جهان به شمار می‌رود.

او در پایان گفت‌وگوی خود با کوردستان24 تأکید کرد بسته شدن تنگه‌ی هرمز نه‌تنها بحران انرژی، بلکه مشکل جدی در تأمین مواد غذایی برای بسیاری از کشورها ایجاد خواهد کرد و به همین دلیل حفاظت از این گذرگاه دریایی از اولویت‌های اصلی اتحادیه‌ی اروپا است.