سودانی در سالگرد بمباران شیمیایی حلبچه: اجازه نخواهیم داد دیکتاتوری بازگردد

نخست‌وزیر عراق با یادآوری جنایت‌های رژیم بعث، از جمله نسل‌کشی در حلبچه و عملیات انفال، تأکید کرد کشور اجازه بازگشت دیکتاتوری را نخواهد داد.

محمد شیاع سودانی، نخست‌وزیر عراق، روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ (۲۶ اسفند ۱۴۰۴) به مناسبت سالگرد بمباران شیمیایی شهر حلبچه پیامی منتشر کرد و در آن جنایت‌های رژیم پیشین بعث به رهبری صدام حسین را یادآوری کرد.

سودانی در این پیام گفت: «امروز یاد جنایت‌هایی را گرامی می‌داریم که رژیم جنایتکار بعث به رهبری صدام علیه فرزندان ملت ما مرتکب شد.»

او در ادامه به شماری از این جنایت‌ها اشاره کرد و گفت گورهای دسته‌جمعی، انتفاضه شعبانیه، نسل‌کشی حلبچه، عملیات انفال و ترور دانشمندان، رهبران دینی و شخصیت‌های ملی، همگی صفحات خونینی در تاریخ عراق به شمار می‌روند.

نخست‌وزیر عراق در بخش دیگری از پیام خود به دوره‌ی پس از سقوط رژیم بعث اشاره کرد و گفت با وجود آن همه قربانی، مردم عراق حتی پس از پایان دیکتاتوری نیز همچنان قربانی خشونت‌ها بوده‌اند؛ زیرا با اقدامات تروریستی و جنایت‌های سازمان‌یافته از سوی بقایای رژیم پیشین و گروه‌های داعش روبه‌رو شدند.

او تأکید کرد گروه داعش در واقع ادامه‌ی همان جنایت‌هایی بود که رژیم پیشین عراق مرتکب شده بود.

امروز ۱۶ مارس ۲۰۲۶، سی‌وهشتمین سالگرد بمباران شیمیایی شهر حلبچه به دست رژیم پیشین بعث عراق در ۱۶ مارس ۱۹۸۸ است؛ حمله‌ای که در آن بیش از ۵ هزار غیرنظامی جان باختند و هزاران نفر دیگر نیز زخمی شدند.

این حمله بخشی از عملیات بدنام «انفال» علیه مردم کوردستان بود؛ عملیاتی که در جریان آن بیش از ۱۸۲ هزار انسان بی‌گناه کشته یا ناپدید شدند.

در سی‌وهشتمین سالگرد این نسل‌کشی، رهبر و شخصیت‌های اقلیم کوردستان و ریاست جمهوری عراق بار دیگر بر ضرورت جبران خسارت‌های مادی و معنوی قربانیان تأکید کرده‌اند.