عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستران: تلاش شبه‌نظامیان عراقی برای گسترش دامنه‌ی درگیری‌ها و کشاندن سراسر عراق به جنگ منطقه‌ای است

20 دقیقه پیش

عضو دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان هشدار داد حملات شب گذشته به بغداد و اربیل، نشانه‌ی آغاز تلاش شبه‌نظامیان عراقی برای گسترش دامنه‌ی درگیری‌ها و کشاندن سراسر عراق به جنگ منطقه‌ای است.

هوشیار زیباری، عضو هیئت اجرایی دفتر سیاسی پارت دموکرات کوردستان، هشدار داد حملات شب گذشته به بغداد و اربیل بیانگر آغاز یک جنگ فراگیر از سوی شبه‌نظامیان عراقی است؛ جنگی که به گفته او هدفش گسترش میدان درگیری‌ها و وارد کردن کامل عراق به منازعه نظامی جاری در منطقه است.

زیباری روز دوشنبه ۱۶ مارس ۲۰۲۶ در پیامی در شبکه‌ی اجتماعی ایکس نوشت حمله به هتل الرشید در بغداد، سفارت آمریکا در منطقه‌ی سبز، پایگاه پشتیبانی دیپلماتیک آمریکا در فرودگاه بین‌المللی بغداد و نیز حملات صورت‌گرفته علیه اربیل، در مجموع معنای آغاز یک جنگ همه‌جانبه را از سوی شبه‌نظامیان عراقی دارد.

او تصریح کرد هدف این گروه‌ها از این حملات، گسترش دامنه‌ی درگیری‌ها است تا سراسر عراق به جنگی کشیده شود که اکنون منطقه را دربر گرفته است.