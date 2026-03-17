اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی در حمله به تهران خبر داد

ایران خبر مرگ علی لاریجانی را تأیید نکرد

3 ساعت پیش

در پی حملات شدید شب گذشته به پایتخت ایران، اسرائیل از کشته شدن علی لاریجانی خبر داده، اما منابع رسمی تهران این ادعا را تأیید نکرده و از انتشار پیام او در آینده نزدیک سخن گفته‌اند.

در پی حملات گسترده‌ی شب گذشته به تهران، گزارش‌های متناقضی درباره‌ی سرنوشت علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، منتشر شده است؛ به‌گونه‌ای که منابع اسرائیلی از کشته شدن او خبر می‌دهند، اما مقام‌های ایرانی این موضوع را تأیید نکرده‌اند.

یسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز سه‌شنبه ۱۷ مارس ۲۰۲۶ اعلام کرد که علی لاریجانی در جریان حمله هوایی شب گذشته به تهران کشته شده است. به گفته او، این حمله بخشی از عملیات نظامی اسرائیل علیه اهداف مهم امنیتی و سیاسی در ایران بوده است.

هم‌زمان، رسانه‌های اسرائیلی نیز گزارش دادند که لاریجانی در کنار شماری از مقام‌های بلندپایه دیگر هدف یک عملیات «دقیق و سنگین» قرار گرفته و با توجه به شدت حمله، احتمال زنده ماندن افراد حاضر در محل بسیار پایین ارزیابی می‌شود.

در مقابل، رسانه‌ها و منابع رسمی جمهوری اسلامی ایران این ادعا را رد یا دست‌کم تأیید نکرده‌اند. خبرگزاری مهر گزارش داده است که قرار است علی لاریجانی به‌زودی پیام ویژه‌ای منتشر کند؛ موضوعی که از سوی ناظران به‌عنوان نشانه‌ای از زنده بودن او و تلاشی برای پاسخ به ادعاهای اسرائیل تعبیر شده است.

با این حال، تا لحظه‌ی انتشار این خبر، هیچ مقام رسمی در تهران به‌صورت قطعی خبر کشته شدن یا سلامت علی لاریجانی را تأیید نکرده و ابهام درباره وضعیت او همچنان ادامه دارد.