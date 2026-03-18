حمله به میدان گازی پارس جنوبی؛ هشدار دربارهی امنیت انرژی جهانی
قطر اقدام علیه تأسیسات مشترک را «خطرناک و غیرمسئولانه» توصیف کرد
رسانههای دولتی ایران ۱۸مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، از حملهی موشکی به میدان گازی پارس جنوبی خبر دادهاند؛ رخدادی که به وقوع آتشسوزی گسترده در بخشی از این تأسیسات منجر شده و نگرانیهایی دربارهی پیامدهای آن برای بازار جهانی انرژی ایجاد کرده است.
مقامهای محلی در استان بوشهر اعلام کردند که بخشی از زیرساختهای انرژی در منطقه عسلویه هدف حمله قرار گرفته و نیروهای امدادی در حال مهار آتشسوزی هستند.
قطر، که این میدان گازی را بهطور مشترک با ایران بهرهبرداری میکند، این حمله را محکوم کرده است. سخنگوی وزارت خارجه این کشور هشدار داد که هدف قرار دادن زیرساختهای انرژی میتواند تهدیدی مستقیم برای امنیت انرژی جهانی و ثبات زیستمحیطی منطقه باشد.
میدان پارس جنوبی یکی از بزرگترین منابع گاز جهان است و نقش کلیدی در تأمین انرژی داخلی ایران ایفا میکند. تحلیلگران معتقدند تداوم چنین حملاتی میتواند بازارهای انرژی را با نوسانات شدیدتری مواجه کند.