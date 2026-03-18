دولت اقلیم کوردستان: پنجشنبه تکمیلکننده ماه رمضان است و عید فطر جمعه برگزار میشود
وزارت اوقاف اقلیم کوردستان اعلام کرد به دلیل عدم رؤیت هلال ماه شوال، پنجشنبه آخرین روز رمضان خواهد بود.
پشتیوان صادق، وزیر امور دینی اقلیم کوردستان، چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، در یک نشست خبری اعلام کرد پس از بررسیهای دقیق در سراسر استانها و ادارههای مستقل اقلیم، رؤیت شرعی هلال ماه شوال تأیید نشده است.
وی گفت کمیتههای تخصصی رؤیت هلال در تمامی مناطق اقلیم کوردستان آسمان را رصد کردند، اما هیچ مدرک معتبری برای اثبات رؤیت ماه به دست نیامد.
بر اساس اعلام وزارت امور دینی اقلیم کوردستان، پنجشنبه بهعنوان آخرین روز ماه مبارک رمضان تعیین شده و روز جمعه ۲۰ مارس ۲۰۲۶ (۲۹ اسفند ۱۴۰۴) نخستین روز عید فطر در اقلیم کوردستان خواهد بود.