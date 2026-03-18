گفتوگوی مسرور بارزانی و پادشاه اردن دربارهی تحولات منطقه و همکاریهای دوجانبه
نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان و پادشاه اردن در تماس تلفنی بر تقویت روابط و ضرورت حفظ ثبات منطقه تأکید کردند.
مسرور بارزانی، نخستوزیر دولت اقلیم کوردستان، چهارشنبه ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۷ اسفند ۱۴۰۴)، در تماس تلفنی با ملک عبدالله دوم، پادشاه اردن، آخرین تحولات سیاسی و امنیتی منطقه را بررسی کرد.
بر اساس بیانیهی دولت اقلیم کوردستان، دو طرف وضعیت عمومی اقلیم کوردستان، عراق، اردن و تنشهای اخیر منطقه را مورد بحث قرار دادند.
در این گفتوگو، حملات و تحرکات نظامی علیه اقلیم کوردستان، عراق و اردن نیز بررسی شد و دو طرف بر ضرورت حفظ امنیت و ثبات و جلوگیری از گسترش تنشها تأکید کردند.
بخشی از این گفتوگو به پیامدهای بحران اقتصادی در عراق و منطقه اختصاص یافت. در این چارچوب، مسرور بارزانی اعلام کرد دولت اقلیم کوردستان برای کاهش فشارهای مالی، با ازسرگیری صادرات نفت از طریق خط لوله اقلیم به بندر جیهان ترکیه موافقت کرده است.
در پایان، دو طرف بر تقویت روابط تاریخی میان اربیل و امان و ادامه هماهنگی در حوزههای مختلف تأکید کردند.
I spoke with HM @KingAbdullahII on security challenges and attacks on Kurdistan Region and Jordan.— Masrour Barzani (@masrourbarzani) March 18, 2026
We discussed KRG’s decision to allow oil exports through its pipeline to help ease recent economic hardships on Iraq.
We reaffirmed the strong relationship between our nations.