عراق خواستار ائتلاف دیپلماتیک برای مهار جنگ شد
بغداد بر توقف فوری درگیریها و جلوگیری از گسترش بحران تأکید کرد
نخستوزیر عراق، روز چهارشنبه، ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) خواستار تشکیل یک ائتلاف دیپلماتیک بینالمللی برای پایان دادن به جنگ جاری و جلوگیری از گسترش بیثباتی در منطقه شد.
محمد شیاع سودانی، در دیدار با سفیر ایتالیا در بغداد، تأکید کرد که ادامهی درگیریها تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقهای و بینالمللی است. به گفتهی دفتر نخستوزیری عراق، وی از موضع ایتالیا در عدم مشارکت در جنگ استقبال کرده و آن را نشانهای از تعهد به راهحلهای سیاسی دانسته است.
سودانی همچنین حملات به مقرهای «حشد شعبی» و هیئتهای دیپلماتیک را محکوم کرد و گفت بغداد تلاشهای خود را برای مهار بحران از طریق گفتوگو ادامه خواهد داد.
وی خواستار افزایش هماهنگیهای بینالمللی برای توقف فوری عملیات نظامی شد و تأکید کرد که ابتکار عراق برای ایجاد یک چارچوب دیپلماتیک، با هدف پایان جنگ و کاهش تهدیدات علیه توسعه اقتصادی منطقه دنبال میشود.
این موضعگیری در حالی مطرح میشود که از اواخر فوریه ۲۰۲۶، حملات متقابل میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل شدت گرفته و نگرانیها درباره گسترش درگیریها افزایش یافته است.