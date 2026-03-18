عراق خواستار ائتلاف دیپلماتیک برای مهار جنگ شد

بغداد بر توقف فوری درگیری‌ها و جلوگیری از گسترش بحران تأکید کرد

عراق نخست‌وزیر محمد شیاع سودانی

 نخست‌وزیر عراق، روز چهارشنبه، ۱۸ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴) خواستار تشکیل یک ائتلاف دیپلماتیک بین‌المللی برای پایان دادن به جنگ جاری و جلوگیری از گسترش بی‌ثباتی در منطقه شد.

محمد شیاع سودانی، در دیدار با سفیر ایتالیا در بغداد، تأکید کرد که ادامه‌ی درگیری‌ها تهدیدی مستقیم برای امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی است. به گفته‌ی دفتر نخست‌وزیری عراق، وی از موضع ایتالیا در عدم مشارکت در جنگ استقبال کرده و آن را نشانه‌ای از تعهد به راه‌حل‌های سیاسی دانسته است.

سودانی همچنین حملات به مقرهای «حشد شعبی» و هیئت‌های دیپلماتیک را محکوم کرد و گفت بغداد تلاش‌های خود را برای مهار بحران از طریق گفت‌وگو ادامه خواهد داد.

وی خواستار افزایش هماهنگی‌های بین‌المللی برای توقف فوری عملیات نظامی شد و تأکید کرد که ابتکار عراق برای ایجاد یک چارچوب دیپلماتیک، با هدف پایان جنگ و کاهش تهدیدات علیه توسعه اقتصادی منطقه دنبال می‌شود.

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که از اواخر فوریه ۲۰۲۶، حملات متقابل میان ایران، ایالات متحده و اسرائیل شدت گرفته و نگرانی‌ها درباره گسترش درگیری‌ها افزایش یافته است.

 
 
مصطفی ابراهیم