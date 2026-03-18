تعطیلی تأسیسات گازی ابوظبی به دلیل حملات موشکی

اربیل (کوردستان۲۴) – دفتر رسانه‌ای پایتخت امارات، امروز پنجشنبه ۱۹ مارس اعلام کرد که ابوظبی به دلیل سقوط بقایای موشک‌های رهگیری شده، عملیات در یک تأسیسات گازی را متوقف کرده است.

دفتر رسانه‌ای ابوظبی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد:«مقامات ابوظبی در حال رسیدگی به حوادثی در تأسیسات گازی حبشان و میدان نفتی باب هستند که در اثر سقوط بقایای موشک‌های رهگیری شده رخ داده است.»

این دفتر با بیان اینکه هیچ گونه آسیب جانی گزارش نشده است، گفت: «تأسیسات گازی تعطیل شده‌اند.»

وزارت امور خارجه امارات متحده عربی این حمله را که ایران را مسئول آن دانست، «به شدت محکوم» کرد.

این وزارتخانه در بیانیه‌ای که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، گفت: «این حملات تشدید جدی تنش و نقض اصول قوانین بین‌المللی است.»

ایران روز چهارشنبه هشدار داد که اگر بخش انرژی آن کشور پس از حمله به میدان پارس جنوبی، دوباره آسیب ببیند، صنایع نفت و گاز کشورهای حوزه خلیج را که آن را منافع آمریکا می‌داند، نابود خواهد کرد.

ای‌اف‌پی/ب.ن