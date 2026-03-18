باران و باد شدید در کراچیِ پاکستان ۱۸ کشته برجای گذاشت

اربیل (کوردستان۲۴) – مقامات شهری و سرویس‌های امداد و نجات پاکستان، امروز پنجشنبه ۱۹ مارس، اعلام کردند که باران و باد شدید حداقل ۱۸ کشته در کراچی، پایتخت اقتصادی آن کشور، برجای گذاشته است.

۱۳ نفر روز چهارشنبه بر اثر ریزش دیوار جان باختند، در حالی که پنج نفر، از جمله دو زن، در جای دیگری از شهر قربانی شدند.

خدمات امداد و نجاتِ (۱۱۲۲) در مورد ۱۳ قربانی گفت: «طبق گزارش‌های اولیه، کشته‌شدگان معتادانی بودند که به دلیل بارش شدید باران در ساختمان پناه گرفته بودند.»

هواشناسان اعلام کردند که سراسر استان سند که کراچی مرکز آن است، شاهد بارش خفیف تا متوسط ​بوده، اما در برخی مناطق بارش شدیدتر بوده است.

بارش باران در ماه مارس در استان پنجاب در شرق، مرکز پاکستان رایج است، اما در سند، که در جنوب شرقی قرار دارد، غیرمعمول است.

امیر حیدر لغاری، مقام ارشد اداره هواشناسی پاکستان، به خبرگزاری فرانسه گفت: «این نوع رویداد آب و هوایی شدید مدت زیادی است که اتفاق نیفتاده است.»

پاکستان، جایی که ۴۵ درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند، از جمله کشورهایی است که بیشترین آسیب را در برابر تغییرات آب و هوایی دارد و منابع محدودی برای سازگاری با آن اختصاص داده شده است.

در حالی که کشاورزان به باران‌های موسمی جنوب آسیا وابسته هستند، تغییرات اقلیمی این پدیده را نامنظم‌تر می‌کند.

سال گذشته، باران‌های موسمی در پاکستان بیش از ۱۰۰۰ نفر را کشت.

ای‌اف‌پی/ب.ن