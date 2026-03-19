نماینده آمریکا با رهبر بلاروس در مورد آزادی زندانیان دیدار کرد
اربیل (کوردستان۲۴) – جان کول، نماینده آمریکا، امروز پنجشنبه ۱۹ مارس، در مینسک با الکساندر لوکاشنکو، رئیسجمهور بلاروس دیدار کرد، در حالی که واشنگتن برای آزادی صدها زندانی سیاسی در این کشور متحد روسیه، تلاش میکند.
این کشور در ماههای اخیر دهها زندانی را آزاد کرده است، که عمدتاً به دلیل تلاشهای ایالات متحده بوده است.
دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، از زمان روی کار آمدن در سال گذشته، به دنبال ایجاد روابط حسنه با مینسک بوده و تحریمها علیه این کشور را کاهش داده و از آن در "هیئت صلح" خود استقبال کرده است.
به گفته مرکز حقوق بشر ویاسنا، بیش از ۱۱۰۰ زندانی سیاسی در زندانهای بلاروس وجود دارد که بسیاری از آنها پس از انتخابات جنجالی ۲۰۲۰ که باعث اعتراضات گسترده شد، دستگیر شدهاند.
از جمله افراد آزاد شده در ماههای اخیر، میتوان به ماریا کولسنیکووا، رهبر اعتراضات خیابانی بلاروس و آلس بیالیاتسکی، برنده جایزه نوبل و همچنین میکولا استاتکویچ، فعال مخالف، اشاره کرد.
رسانههای دولتی بلاروس ویدئویی را منتشر کردند که نشان میدهد لوکاشنکو امروز پنجشنبه در یک ساختمان دولتی در مینسک با کول در حال احوالپرسی است.
رسانههای دولتی بلاروس پیش از این دیدار به نقل از لوکاشنکو گزارش دادند: «ما در حال بحث در مورد روابط دوجانبه خود هستیم، از ازسرگیری فعالیتهای عادی سفارت گرفته تا آزادی زندانیان سیاسی، اگرچه چنین عنوانی نداریم.»
سپتامبر گذشته، بلاروس در ازای کاهش برخی تحریمها، دهها زندانی سیاسی را در توافقی با آمریکا آزاد کرد.
