وزیر دفاع آمریکا: حملات هوایی علیه ایران را تشدید میکنیم
آمریکا: عملیات نظامی علیه ایران تا تحقق اهداف ادامه خواهد
وزیر دفاع ایالات متحده تأکید کرد عملیات نظامی علیه ایران تا تحقق اهداف ادامه خواهد یافت و امروز شدت حملات افزایش مییابد.
پیت هگست، وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا، روز پنجشنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۶ (۲۸ اسفند ۱۴۰۴)، در یک نشست خبری مشترک با فرماندهان نظامی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد حملات هوایی علیه ایران را تشدید کند.
او با رد برخی گزارشهای رسانهای گفت: «تا زمان تکمیل مأموریتها در ایران متوقف نخواهیم شد و فداکاری نیروهای ما عزم ما را تقویت میکند.»
هگست با اشاره به گستردگی جغرافیایی ایران و ظرفیتهای نظامی این کشور افزود نیروهای آمریکایی تاکنون بیش از ۷ هزار هدف را در داخل ایران مورد حمله قرار دادهاند؛ موضوعی که بهگفته او نشاندهنده شدت عملیات نظامی است.
وزیر دفاع آمریکا همچنین اعلام کرد این حملات به وارد آمدن خسارات قابلتوجهی به توان دریایی ایران منجر شده و بیش از ۱۲۰ شناور هدف قرار گرفتهاند.
او تأکید کرد هدف اصلی واشنگتن، نابودی زیرساختهای موشکی و صنایع نظامی ایران است تا از دستیابی این کشور به سلاح هستهای جلوگیری شود.
هگست در پایان گفت ایالات متحده انتظار دارد کشورهای جهان و متحدانش از این اقدامات حمایت کنند و افزود: «ما بر اساس اهداف خود به موفقیت دست خواهیم یافت.»