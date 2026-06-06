ایران و آمریکا در ۴۸ ساعت گذشته حملات متقابلی علیه پایگاه‌های نظامی یکدیگر انجام داده‌اند

4 ساعت پیش

فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در خاورمیانه (سنتکام) از سرنگونی دو فروند پهپاد ایرانی در حریم هوایی تنگه‌ی هرمز خبر داد که امنیت دریانوردی بین‌المللی را تهدید می‌کردند.

ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) بامداد روز یکشنبه ۷ ژوئن ۲۰۲۶ (۱۷ خرداد ۱۴۰۵)، با انتشار بیانیه‌ای در شبکه‌ی اجتماعی "ایکس" اعلام کرد که نیروهای این کشور در منطقه در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارند و به‌طور مستمر تحرکات نظامی ایران را رصد می‌کنند. در این بیانیه تأکید شده است که نیروهای آمریکایی با هرگونه تعرضی مقابله خواهند کرد.

سنتکام در تشریح جزئیات این عملیات اعلام کرد: "دو پهپاد ایرانی به دلیل ایجاد تهدید مستقیم برای کشتی‌های بازرگانی و آزادی ناوبری در منطقه‌ی راهبردی تنگه‌ی هرمز هدف قرار گرفته و سرنگون شدند." این فرماندهی بر پایبندی خود به تأمین امنیت دریانوردی و حفظ ثبات منطقه‌ای تأکید کرده و یادآور شده است که حضور نظامی آمریکا برای مقابله با تهدیدات احتمالی تداوم خواهد داشت.

این تنش‌های جدید در حالی رخ می‌دهد که ایران و آمریکا پس از ۴۰ روز جنگ، در تاریخ ۱۰ آوریل ۲۰۲۶ (۲۱ فروردین ۱۴۰۵) با میانجی‌گری پاکستان بر سر یک آتش‌بس موقت توافق کرده بودند. با این حال، به دلیل بن‌بست در مذاکرات و عدم دستیابی به نتیجه‌ی ملموس در تبادل پیشنهادهای نهایی برای پایان دادن به جنگ، درگیری‌ها بار دیگر شدت گرفته است.

گزارش‌های میدانی حاکی از آن است که در ۴۸ ساعت گذشته، حملات متقابلی علیه پایگاه‌های نظامی یکدیگر انجام شده است. شدت این درگیری‌ها به گونه‌ای بوده که ترکش‌های این تنش نظامی به کشورهای کویت و بحرین نیز رسیده و امنیت این مناطق را تحت تأثیر قرار داده است. با شکست تلاش‌های دیپلماتیک اخیر، نگرانی‌ها از گسترش مجدد دامنه‌ی جنگ در منطقه‌ی راهبردی خلیج فارس افزایش یافته است.