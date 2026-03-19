ایویکا سیلینا: نباید روسیه از جنگ با اوکراین سود ببرد

59 دقیقه پیش

نخست‌وزیر لتونی تأکید کرد مسکو نباید از جنگ سود ببرد و جامعه‌ی جهانی باید هزینه‌های این بحران را متوجه روسیه کند.

ایویکا سیلینا، نخست‌وزیر لتونی، در گفت‌وگو با شبکه‌ی «کوردستان۲۴» اعلام کرد روسیه نباید از جنگ اوکراین سودمند شود و لازم است هزینه‌های این جنگ و پیامدهای آن بر عهده مسکو گذاشته شود.

او در پاسخ به پرسش بارزان حسن، خبرنگار این شبکه، گفت: «اگر روسیه از این جنگ منتفع شود، یک اشتباه بزرگ رخ داده است.»

سیلینا با اشاره به تلاش‌های مشترک کشورهای اروپایی و متحدان غربی، از جمله بریتانیا و کانادا، افزود این کشورها اقدامات گسترده‌ای برای محدود کردن توان روسیه در تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ماشین نظامی خود انجام داده‌اند. با این حال، او هشدار داد که روسیه همچنان در تلاش است راه‌هایی برای دور زدن تحریم‌ها پیدا کند.

نخست‌وزیر لتونی با اشاره به مواضع ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین، گفت: «اوکراین نباید هزینه‌ی این جنگ را بپردازد، بلکه این روسیه است که باید پاسخگو باشد.»

او همچنین به پیامدهای جنگ برای اروپا اشاره کرد و گفت شهروندان اروپایی در حال حاضر هزینه‌های ناشی از بحران‌هایی را می‌پردازند که به‌گفته او روسیه ایجاد کرده است.

لتونی از جمله کشورهایی است که بیشترین حمایت را از اوکراین ارائه داده است. بر اساس آمار رسمی، این کشور تا سال ۲۰۲۵ حدود ۸۶۰ میلیون یورو کمک به اوکراین اختصاص داده که از این میزان، ۵۴۰ میلیون یورو کمک نظامی بوده است. دولت لتونی همچنین متعهد شده سالانه معادل ۰.۲۵ درصد تولید ناخالص داخلی خود را به کمک‌های نظامی برای اوکراین اختصاص دهد.