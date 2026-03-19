پایگاه اطلاعاتی "فایرپست" در گزارشی تازه فاش کرد که از زمان آغاز تنش‌های اخیر در خاورمیانه، تنها ۹۰ فروند کشتی نفتکش و تجاری موفق به عبور از تنگه هرمز شده‌اند. این رقم تنها ۵ درصد از ظرفیت واقعی این آبراه راهبردی را تشکیل می‌دهد و بخش عمده آن به دلیل شرایط جنگی عملاً مسدود شده است.

بر اساس داده‌های فایرپست، از میان ۹۰ کشتی عبوری، تنها ۶۵ فروند مربوط به حمل سوخت و انرژی بوده‌اند. نکته قابل توجه اینجاست که برخی از این کشتی‌های عبوری نیز در لیست تحریم‌های ایالات متحده و اتحادیه اروپا قرار دارند.

اگرچه ایران به طور رسمی مسدود شدن تنگه هرمز را اعلام نکرده است، اما این گلوگاه حیاتی در یک «محاصره عملی» قرار دارد. اکثر شرکت‌های کشتیرانی بین‌المللی به دلیل ترس از هدف قرار گرفتن توسط نیروهای ایران، ریسک عبور از این منطقه را نمی‌پذیرند.

واکنش واشنگتن و تشکیل ائتلاف نظامی

در واکنش به این بحران، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در تلاش است تا یک ائتلاف بین‌المللی برای بازگشایی و تأمین امنیت تنگه هرمز تشکیل دهد. وی فشارها بر پنتاگون را افزایش داده تا یک طرح نظامی فوری برای منطقه تدوین کنند، هدفی که به دنبال تضمین امنیت تردد دریایی و مقابله با نفوذ و سلطه ایران بر این آبراه استراتژیک است.

ورود درگیری‌ها به فاز خطرناک در مارس ۲۰۲۶

منازعات خاورمیانه در مارس ۲۰۲۶ وارد مرحله‌ای بحرانی شده است. این وضعیت پس از آن وخیم‌تر شد که ایران در پاسخ به حمله به میدان گازی "پارس جنوبی"، حملات موشکی و پهپادی گسترده‌ای را علیه زیرساخت‌های انرژی کشورهای حوزه خلیج فارس انجام داد.

تبعات اقتصادی

اکنون غول‌های حمل‌ونقل دریایی مسیرهای خود را تغییر داده و از ورود به تنگه هرمز خودداری می‌کنند. این تحولات باعث شده قیمت نفت در بازارهای جهانی به بالای ۱۱۰ دلار در هر بشکه صعود کند.

اهمیت استراتژیک تنگه هرمز

تنگه هرمز به عنوان ستون فقرات تأمین انرژی جهان شناخته می‌شود. پیش از آغاز درگیری‌های اخیر، روزانه حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون بشکه نفت از این تنگه عبور می‌کرد. این حجم معادل ۲۰٪ تا ۳۰٪ از کل نفت مصرفی جهان است. بخش بزرگی از گاز طبیعی مایع (LNG) جهان، به‌ویژه صادرات قطر، از این مسیر تأمین می‌شد. کشورهای عربستان سعودی، عراق، امارات، کویت و ایران برای صادرات انرژی خود به طور حیاتی به این رگ غیرقابل جایگزین وابسته‌اند.