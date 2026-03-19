وزیر امور خارجه قطر: ایران باید هرچه زودتر حملات خود به کشورهای حوزه خلیج را متوقف کند

محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر، هشدار داد که "گسترش دامنه جنگ و تنش‌ها هیچ خدمتی به اهداف امنیتی و ثبات منطقه نخواهد کرد".

امروز، پنج‌شنبه ۱۹ مارس ۲۰۲۶، وزیر امور خارجه قطر در نشست خبری مشترک با هاکان فیدان، وزیر امور خارجه ترکیه، اظهار داشت: حمله ایران به شهر رأس لفان، پیامدهای وخیمی بر تأمین انرژی جهانی خواهد داشت، لذا ضروری است ایران هرچه سریع‌تر حملات خود به کشورهای حوزه خلیج را متوقف کند".

وی همچنین تأکید کرد که دامن زدن به آشفتگی‌ها و جنگ، در راستای منافع هیچ‌یک از کشورهای منطقه نیست و تأمین‌کننده امنیت پایدار نخواهد بود.

روز گذشته (چهارشنبه)، سپاه پاسداران به کشورهای عربستان سعودی، امارات و قطر هشدار داد که میدان‌های نفتی خود را تخلیه کنند. تنها چند ساعت پس از این هشدار، حملات موشکی به چندین تأسیسات انرژی در منطقه صورت گرفت.

در میان اهدافی که ایران نقشه‌های آن‌ها را منتشر کرده بود، موارد زیر به چشم می‌خورد، مجتمع‌های پتروشیمی و تأسیسات شرکت "مسعید" وابسته به شرکت آمریکایی شورون .

در هشدار صادر شده، از کارکنان و ساکنان بومی مناطق اطراف میدان‌های نفتی خواسته شده بود تا به دلیل حملات نظامی قریب‌الوقوع، فوراً منطقه را تخلیه کنند.